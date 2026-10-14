La Roma potrebbe essere decimata contro il Napoli: Dybala e Koné vanno K.O.

La Roma, come il Napoli, esce sconfitta dal secondo turno di Champions League, ma con molti più danni. Infatti, Gasperini dovrà tener conto di varie assenze emerse questa sera, che potrebbero durare fino al 24 ottobre, giorno dello scontro diretto.

Roma, infortuni per Koné e Dybala: saltano il Napoli?

La data del 24 ottobre sarà importantissima: è il giorno di Napoli-Roma, uno degli snodi cruciali della stagione azzurra per recuperare terreno su una diretta concorrente per le posizioni privilegiate della classifica. Di base sarà già un match molto sentito e Allegri non potrà sbagliare contro la corazzata guidata da Gasperini. L’allenatore giallorosso, però, dovrà tener conto di possibili assenze di rilievo contro i partenopei. Infatti, nel corso del match di Champions League di stasera tra Roma e Real Madrid, sia Manu Koné che Paulo Dybala si sono infortunati: da vedere se torneranno a disposizione nel lasso di 10 giorni. Gli azzurri osservano con grandissima attenzione.

Resta il pericolo Malen

Se il Napoli attende “speranzoso” novità per le possibili assenze di due pilastri della Roma, c’è sicuramente da temere il pericolo principale dei giallorossi, chiamato Donyell Malen. Anche stasera, infatti, l’olandese ha fatto terra bruciata intorno a sé segnando una gran doppietta. Sarà sicuramente il pericolo principale, il che risulta paradossale considerando che pochi giorni fa la sua assenza sembrava quasi certa a causa dell’espulsione rimediata contro il Como (che gli è costata una sola giornata).