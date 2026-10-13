Napoli, Allegri netto dopo il Villarreal: “Non possiamo prendere gol così! Con De Bruyne…”

La sconfitta del Napoli contro il Villarreal lascia ancora una volta tanti dubbi tra i tifosi partenopei. La squadra sembra poco concentrata e non unita. Il secondo ko in Champions League è stato analizzato da Massimiliano Allegri ai microfoni di SkySport.
Allegri analizza la sconfitta
Dura sconfitta per il Napoli, che non riesce a trovare i primi tre punti in questo girone di Champions League. Gli azzurri sono ancora fermi a quota zero e comincia a salire la preoccupazione. Allegri, ai microfoni di SkySport, ha analizzato i momenti e gli errori che hanno fatto la differenza:
“Le partite di Champions sono così. Preso l’1-1, però, non possiamo prendere così il secondo gol. Queste partite vanno giocate in un altro modo. Sicuramente ci manca lo spirito di squadra come dice Politano. Stasera è successa la stessa cosa come contro il Frosinone, abbiamo sbagliato molte scelte. Abbiamo tutte le possibilità per portare a casa il passaggio del turno: le partite si possono perdere ma non in questo modo. De Bruyne? Non ci siamo capiti, gli avevo chiesto di andare in mezzo invece di McTominay”.