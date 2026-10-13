Napoli, Allegri netto dopo il Villarreal: “Non possiamo prendere gol così! Con De Bruyne…”

La sconfitta del Napoli contro il Villarreal lascia ancora una volta tanti dubbi tra i tifosi partenopei. La squadra sembra poco concentrata e non unita. Il secondo ko in Champions League è stato analizzato da Massimiliano Allegri ai microfoni di SkySport.

Allegri analizza la sconfitta

Dura sconfitta per il Napoli, che non riesce a trovare i primi tre punti in questo girone di Champions League. Gli azzurri sono ancora fermi a quota zero e comincia a salire la preoccupazione. Allegri, ai microfoni di SkySport, ha analizzato i momenti e gli errori che hanno fatto la differenza: