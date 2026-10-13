Allegri interviene a Sky prima del Villarreal: “Bisogna fare punti!”, poi sulla scelta di Giovane

Il Napoli è pronto a scendere in campo nella seconda giornata di Champions League. Gli azzurri saranno ospiti del Villarreal e sono alla ricerca di punti, dopo la prima sconfitta contro l’Arsenal al Maradona. Massimiliano Allegri ha cambiato modulo e alcune pedine: il tecnico è intervenuto ai microfoni di SkySport prima del fischio d’inizio.
Le parole di Allegri
Il tecnico, intervenuto a SkySport, ha raccontato di come la scelta di Giovane, all’esordio in Champions League in assoluto, sia dovuto alla sua capacità di interagire in più zone di campo:
“Giovane che gioca dall’inizio come novità, può giocare vicino a Hojlund e anche un po’ più esterno. Lang e Neres hanno fatto una partita dispendiosa nell’ultima uscita e venivano da tanto tempo senza giocare molto. Ora è giusto che giochi Giovane. Cerchiamo di fare un po’ di rotazioni. Se facciamo risultato va bene, sennò va male. Bisognerebbe fare dei punti, sappiamo che è molto difficile, sono rimaste 7 partite per passare il turno: farli oggi sarebbe ottimo” – ha dichiarato Allegri.