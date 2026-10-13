Allegri interviene a Sky prima del Villarreal: “Bisogna fare punti!”, poi sulla scelta di Giovane

Il Napoli è pronto a scendere in campo nella seconda giornata di Champions League. Gli azzurri saranno ospiti del Villarreal e sono alla ricerca di punti, dopo la prima sconfitta contro l’Arsenal al Maradona. Massimiliano Allegri ha cambiato modulo e alcune pedine: il tecnico è intervenuto ai microfoni di SkySport prima del fischio d’inizio.

Le parole di Allegri

Il tecnico, intervenuto a SkySport, ha raccontato di come la scelta di Giovane, all’esordio in Champions League in assoluto, sia dovuto alla sua capacità di interagire in più zone di campo: