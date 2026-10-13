Pepe Reina in esclusiva a SpazioNapoli: “Torno da allenatore? Chissà…”, poi il messaggio ai giovani

Il Villarreal supera il Napoli con un netto 5-0 in Youth League e per Pepe Reina è una serata dal significato particolare. L’ex portiere azzurro, oggi allenatore della Primavera del club spagnolo, ha affrontato per la prima volta il Napoli dalla panchina. Al termine della partita ha commentato il risultato, evidente testimonianza della distanza tecnica emersa tra le due formazioni, senza nascondere l’affetto per la sua ex squadra, in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli. Reina ha parlato anche di Massimiliano Allegri, della possibilità di allenare un giorno il Napoli e delle responsabilità che accompagnano i giovani calciatori.

Reina sulla panchina del Napoli: la risposta e l’elogio ad Allegri

Nel corso dell’intervista in esclusiva a SpazioNapoli, non si è nascosto il possibile futuro alla guida della prima squadra azzurra. Reina ha preferito concentrarsi sul presente, spendendo parole di stima nei confronti di Massimiliano Allegri.

“Oggi hanno un grandissimo allenatore come Allegri. Per me e la mia famiglia Napoli è un ricordo indimenticabile per tutta la vita. Chissà…ho appena iniziato ad allenare, ad Allegri auguro il meglio e spero sia una grande stagione per loro”.

L’ex portiere ha poi parlato della Serie A, spiegando quanto sia cambiata la sua quotidianità dopo il passaggio dal campo alla panchina.

“La sto seguendo poco. Adesso con due partite a settimana c’è un sacco di lavoro. Come calciatore si andava in vacanza, ora da allenatore si lavora di più. È sempre bello vedere il Napoli, Como, Lazio. L’Inter rimane un passo avanti a tutti, ma vediamo”.

Reina dopo Villarreal-Napoli 5-0: la vittoria e il legame con gli azzurri

La superiorità del Villarreal è emersa chiaramente nel confronto di Youth League. Il 5-0 finale racconta una partita nella quale la formazione spagnola ha fatto valere il proprio livello tecnico, conquistando tre punti importanti per il suo percorso europeo.

Per Pepe Reina, però, affrontare il Napoli conserva un significato particolare. L’ex portiere spagnolo ha commentato così il successo dei suoi ragazzi:

“Ci è andata bene, è sempre speciale affrontare il Napoli. Avevamo bisogno di questa vittoria e ci mettiamo in una fase ottima per il proseguo della competizione”.

Il messaggio di Reina ai giovani: “Il calciatore si fa per 24 ore”

Non è mancato un messaggio dedicato ai ragazzi che allena nel Villarreal. Reina ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano e delle abitudini fuori dal campo:

“Io gli dico che bisogna fare di tutto per essere calciatori. Devono mettere tutto e di più per impattare ed essere chiamati dalla prima o seconda squadra: il calciatore si fa per 24 ore, non solo nelle due in cui si è in campo. È tutto un sommare di attitudine positiva: il dettaglio, concentrazione, alimentazione, riposo. Devono farsi avanti perché il calcio chiede ogni volta di più ed è importante curare tutti i dettagli.”

Parole che spiegano anche quale idea di allenatore stia costruendo Reina. Il risultato contro il Napoli rappresenta una soddisfazione sportiva, mentre il rapporto con la città resta qualcosa che va oltre il calcio.