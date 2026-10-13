Napoli, pronti tre rientri ma Vergara e Favasuli ancora out: le loro condizioni

Infermeria Napoli: Antonio Vergara punta al rientro a fine mese, Costantino Favasuli dopo la sosta e Giovane torna in lista UEFA secondo Il Mattino.

Allegri attende i loro rientri

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la riabilitazione di Antonio Vergara prosegue. Il suo ritorno a disposizione è previsto per la fine del mese. Per Costantino Favasuli la previsione indica una ripresa dopo la sosta. L’infortunio di Favasuli ha determinato una modifica nella lista UEFA, con l’inserimento di Giovane, descritto come recuperato e in buona forma.

Il quadro resta quello delineato dalla fonte: due rientri attesi con tempi diversi e un cambio di lista già operato. Se Allegri può sorridere per il ritorno in campo dopo Villarreal, di Anguissa, Olivera e Alisson, dovrà invece – ancora – fare i conti con i due gioiellini ai box.