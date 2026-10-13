Dai ricordi azzurri all’erede Rafa Marin: sentite Albiol su Villarreal-Napoli!

Raul Albiol, difensore spagnolo che ha vestito la maglia del Napoli per sei stagioni prima di passare al Villarreal, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo legame con il club azzurro, del connazionale Rafa Marin e dell’attuale gestione tecnica di Massimiliano Allegri.
Sul periodo napoletano, Albiol non nasconde la nostalgia:
“Sono stati sei anni spettacolari a livello calcistico, non era facile dopo il Real trovare un posto così, dove ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e anche dalla società”.
Interpellato sul confronto con Rafa Marin, altro difensore spagnolo approdato al Napoli, Albiol ha ridimensionato le analogie:
“Marin come me? Penso che siamo diversi a livello di caratteristiche. Con Allegri può fare un altro step e avvicinarsi ai difensori top”.
Quanto ad Allegri, l’ex difensore ha invitato alla pazienza, pur riconoscendo la qualità della rosa attuale:
“Dobbiamo aspettare un po’ per giudicarlo, ma la squadra è forte. Più fisica del mio Napoli, noi avevamo tanti piccoletti, molto tecnici e veloci. Ora c’è più fisicità, ma c’è sempre qualità. Vediamo come andrà in Champions e cosa farà quando sarà al massimo della forma. Allegri ha bisogno di tempo e della squadra al completo, ma è un allenatore che stimo”.