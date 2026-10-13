Dai ricordi azzurri all’erede Rafa Marin: sentite Albiol su Villarreal-Napoli!

Raul Albiol, difensore spagnolo che ha vestito la maglia del Napoli per sei stagioni prima di passare al Villarreal, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo legame con il club azzurro, del connazionale Rafa Marin e dell’attuale gestione tecnica di Massimiliano Allegri.

Sul periodo napoletano, Albiol non nasconde la nostalgia:

“Sono stati sei anni spettacolari a livello calcistico, non era facile dopo il Real trovare un posto così, dove ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e anche dalla società”.

Interpellato sul confronto con Rafa Marin, altro difensore spagnolo approdato al Napoli, Albiol ha ridimensionato le analogie:

“Marin come me? Penso che siamo diversi a livello di caratteristiche. Con Allegri può fare un altro step e avvicinarsi ai difensori top”.

Quanto ad Allegri, l’ex difensore ha invitato alla pazienza, pur riconoscendo la qualità della rosa attuale: