“Mai avuto dubbi su Allegri: finalmente ha capito una cosa”: De Laurentiis rompe il silenzio!

“COME FAI A NON FIDARTI DI UNO COME ALLEGRI?”: De Laurentiis rompe il silenzio.
Il Presidente della SSC Napoli è intervenuto a margine della consegna del Collare d’Oro del CONI, parlando del tecnico azzurro nonché del 3-0 sul Frosinone.
“Sono sempre stato silente, ma non ho mai messo in dubbio Allegri: non si può dubitare di uno che in carriera ha vinto così tanto”.
ADL ha poi aggiunto di avere tanta fiducia anche nei propri ragazzi ed anche in vista del match di Champions contro il Villarreal, concludendo con un passaggio sul modulo utilizzato dal mister: “Finalmente è passato a tre, si vede che questo modulo gli dà più sicurezza”.