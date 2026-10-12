Il Coni assegna alla SSC Napoli il Collare d’Oro al Merito Sportivo

La cerimonia si è svolta questa mattina a Roma, nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti: il Comitato Olimpico Nazionale ha consegnato i Collari d’Oro, la propria massima onorificenza, e tra i destinatari figura la Società Sportiva Calcio Napoli.

Il riconoscimento è stato conferito al club partenopeo, rappresentato dal presidente Aurelio De Laurentiis. La motivazione richiama oltre vent’anni di crescita continua sotto la sua gestione, con due scudetti conquistati e una presenza stabile nelle coppe europee nell’arco di quasi un quarto di secolo di storia azzurra.