Napoli-Frosinone, il rigore su Hojlund divide: Alvini lo giudica morbido, Marelli più netto

Il rigore fischiato in favore del Napoli su Rasmus Hojlund nella partita contro il Frosinone ha scatenato un dibattito tra gli addetti ai lavori. Massimiliano Alvini, intervenuto a DAZN, ha espresso una valutazione cauta: a suo avviso il contatto c’era, ma il fischio era «un po’ morbido», pur ammettendo che potesse rientrare nel margine di discrezionalità arbitrale.

Napoli-Frosinone: la moviola di Marelli a DAZN

Ben più deciso il giudizio dell’esperto di regole Luca Marelli, che ha inquadrato l’episodio in un contesto più ampio. Queste le sue parole sull’episodio:

“È completamente fuori dalla linea intrapresa da Orsato: Alvini lo ha definito morbido, ma a mio parere non doveva proprio essere assegnato”.

Marelli ha dunque contestato non solo la singola decisione, ma anche la sua coerenza rispetto all’approccio arbitrale adottato dal direttore di gara Orsato nel corso della partita.