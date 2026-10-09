Vergara accelera il recupero: l’obiettivo è tornare prima della prossima sosta

Antonio Vergara sfida i tempi di recupero dopo l’infortunio al soleo destro: il centrocampista del Napoli punta al rientro per la sfida alla Lazio dell’8 novembre, ultimo impegno prima della pausa Nazionali.

La lesione e le prime stime

Gli esami hanno confermato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Le valutazioni iniziali indicavano uno stop tra un mese e un mese e mezzo, con il rischio concreto di saltare gran parte del calendario autunnale e tornare in campo solo dopo la sosta di fine novembre.

Il classe 2003 sta però lavorando a ritmi serrati per accorciare i tempi di recupero, sfidando letteralmente il cronometro pur di rimettersi a disposizione dello staff tecnico.

Il piano di rientro: due date possibili

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Roma, l’obiettivo dichiarato di Vergara è rientrare già per l’incrocio dell’8 novembre contro la Lazio. Nel caso il recupero richiedesse ulteriore prudenza, il rientro slitterebbe comunque al 21 novembre, quando il Napoli ospita il Torino al Maradona dopo la pausa per le Nazionali.

La determinazione del centrocampista nel bruciare le tappe conferma la sua volontà di tornare rapidamente a disposizione della squadra, nonostante il significativo carico di lavoro durante la convalescenza.