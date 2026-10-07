McTominay ottiene l’idoneità sportiva: il rientro con il Napoli è vicino

Scott McTominay ha ricevuto l’idoneità sportiva agonistica e si prepara al reinserimento progressivo con il Napoli di Massimiliano Allegri dopo l’intervento chirurgico.

McTominay: gli esami medici completati

Come riporta ‘Sky Sport’, il centrocampista scozzese ha completato tutti gli esami medici programmati e ha ottenuto il via libera che gli consente di tornare a lavorare regolarmente con i compagni. L’operazione era stata necessaria per risolvere una lieve aritmia benigna e si era svolta l’8 settembre presso lo Spire Manchester Hospital.

Il percorso verso il rientro in campo

Il prossimo step sarà il reinserimento graduale agli ordini di Allegri, con l’obiettivo di ritrovare progressivamente la condizione fisica e il ritmo partita. Se il lavoro con la squadra procederà regolarmente, McTominay potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida contro il Frosinone.