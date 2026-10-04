Gutierrez al Leverkusen: 3 assist e primato tra i difensori europei

Miguel Gutierrez domina la classifica degli assist tra i difensori dei top cinque campionati europei: l’ex terzino del Napoli ha già raggiunto quota 3 passaggi decisivi al Bayer Leverkusen in questa stagione 2026/27.

Gutierrez e il primato europeo: nessun difensore ha fatto di più

Lo spagnolo condivide il primo posto assoluto tra i difensori con tre assist in Bundesliga, confermando le sue qualità offensive già evidenti durante l’esperienza in azzurro. Nella classifica generale della Bundesliga, Gutierrez occupa il terzo posto e dista appena una lunghezza dal vertice assoluto, dove un gruppo di giocatori è fermo a quota quattro assist.

Il confronto con altri difensori d’Europa è ancora più netto: nessun giocatore del reparto arretrato ha superato i tre passaggi decisivi di Gutierrez. Matthias Ginter del Friburgo condivide il primato, ma il rendimento dello spagnolo al Leverkusen rappresenta un dato concreto di come stia incidendo nella metà campo avversaria dopo l’addio al Napoli.

L’impatto tattico al Bayer Leverkusen: spinta e qualità tecnica

La rapidità con cui Gutierrez è diventato protagonista nel sistema di Leverkusen evidenzia una qualità offensiva che il Napoli conosceva bene. Spinta sulla fascia, visione di gioco e capacità di creare occasioni per i compagni stanno caratterizzando il suo brillante avvio in Germania. Con appena una lunghezza di distanza dai migliori assistman d’Europa, la partenza dell’ex azzurro assume un valore significativo nel contesto del mercato internazionale.