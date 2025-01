Boom Napoli, colpi da 90 milioni: gioia Conte

Notizie calcio – Il Napoli giocherà domenica contro la Roma, ma prima ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo aver battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha saputo sconfiggere un’altra big del campionato di Serie A. Sabato scorso, infatti, i partenopei hanno sconfitto per 2-1 la Juventus.

Ma per il Napoli è quasi tempo di tornare già in campo. In calendario, di fatto, c’è la difficilissima trasferta dello Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri. Tuttavia, in attesa della sfida contro i giallorossi , in casa partenopea si sta parlando tantissimo di calciomercato.

Calciomercato Napoli, 90 milioni di euro per Comuzzo e Garnacho: le ultime

Come riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, Aurelio De Laurentiis ha stanziato un super budget di 90 milioni di euro per rinforzare la squadra agli ordini di Antonio Conte. 30 milioni sono destinati all’acquisto di un difensore, mentre 60 saranno investiti per prendere il sostituto di Kvaratskhelia.

I due obiettivi del Napoli sono ormai noti a tutti. Per la difesa, di fatto, il giocatore designato dal Napoli è Comuzzo della Fiorentina. Mentre al posto del calciatore georgiano, di fatto, il preferito resta sempre Alejandro Garnacho del Manchester United.