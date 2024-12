Disordini prima di Torino-Napoli: sta succedendo di tutto

Lo stadio Olimpico Grande Torino finisce vittima dei vandali: scoppia il putiferio prima del match tra granata e azzurri.

Il Napoli di mister Antonio Conte è pronto a tornare sul palcoscenico della Serie A per la 14esima giornata. Dopo la vittoria di misura ottenuta in casa contro la Roma, gli azzurri questo pomeriggio saranno di scena a Torino per affrontare i granata di Paolo Vanoli. Il clima che, però, ha accompagnato i tifosi verso l’inizio della gara è stato tutt’altro che felice. Prima della sfida, lo stadio di casa dei granata è stato oggetto di alcuni vandali, che hanno creato disordini all’esterno dell’impianto sportivo.

Disordini prima della sfida Torino-Napoli

Il pre gara di Torino-Napoli è stato tutt’altro che entusiasmante e ricco di positività. Questo a causa di alcuni disordini creati all’esterno del settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino.

Secondo quanto riportato da diversi media, due tifosi hanno fatto esplodere ben due bombe carta, creando grande preoccupazione in molti tifosi che si accingevano a fare il loro ingresso allo stadio per assistere al match. La situazione, però, si è subito tranquillizzata con l’intervento delle forse dell’ordine che hanno appunto riportato la calma all’esterno dello stadio granata.

Nel corso del pre gara, non sono mancati i soliti cori all’indirizzo dei tifosi del Napoli. Molti supporter granata hanno intonato diversi cori nei confronti del settore ospite, come: “Noi non siamo napoletani” e “Odio Napoli”.