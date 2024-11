Promessa mantenuta: presenza importante in Napoli-Roma

Napoli-Roma non è una partita banale, arriva dopo la sosta e i giallorossi vorranno uscire dalla crisi: sugli spalti una presenza importantissima

Big match allo stadio Maradona. Alle ore 18:00 di questo pomeriggio si affrontano Napoli e Roma, per dare continuità alle buone prestazioni o per uscire dalla crisi. Antonio Conte farà da padrone di casa e aprirà le porte a Claudio Ranieri, tornato dopo qualche mese di pausa e a seguito di un annuncio che assomigliava molto ad un ritiro dalle scene.

Un tempo il derby del Sole coinvolgeva anche i tifosi, ma a causa di qualche famoso episodio in campo (l’esultanza di Salvatore Bagni verso la Curva Sud) e fuori, il gemellaggio tra le due tifoserie si è trasformato in rivalità. Sarà un piccolo derby anche per Aurelio De Laurentiis, poiché il presidente del Napoli è nato a Roma e ha sede degli uffici della Filmauro proprio nella Capitale.

Proprio il patron azzurro ha trascorso le ultime due settimane lontano dall’Italia per motivi personali. Partito verso Los Angeles, Aurelio De Laurentiis in un lungo post pubblicato su X aveva promesso ai tifosi di ritornare in tempo per Napoli-Roma. Un appuntamento imperdibile e che solitamente negli ultimi anni ha sempre offerto grande spettacolo.