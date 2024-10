Milan-Napoli, decisi arbitro e VAR del match: chi dirigerà la gara a San Siro

Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli. Le due compagini scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45. Intanto, ecco chi dirigerà la sfida.

La Serie A non si ferma mai. Il weekend è appena terminato, ma il campionato italiano si prepara al primo turno infrasettimanale della stagione. Il calendario è però ricco di impegni, e infatti in un martedì “qualunque” andrà in scena la super sfida tra Milan e Napoli. La partita avrà un sapore molto speciale per entrambe le tifoserie, vista la voglia di entrambe le compagini di ottenere un successo importante. La trasferta in Lombardia sarà molto importante per gli azzurri, ancor più dopo lo spettacolare 4-4 tra Inter e Juventus andato in scena ieri, che ha permesso agli azzurri di allungare in classifica.

La missione di Antonio Conte e i suoi resta sempre uguale: difendere la vetta. La missione, però, è tutt’altro che scontata visti i prossimi impegni degli azzurri. Quest’ultimi, sono attesi da un vero e proprio tour de force che partirà domani sera contro il Milan e si concluderà solo dopo diverse settimane. A tal proposito, per il match in programma contro i rossoneri, la Lega Serie A ha svelato l’arbitro che dirigerà la sfida.

Milan-Napoli, arbitra Colombo a San Siro: la designazione completa

Sono ore caldissime quelle che precedono la super sfida tra Milan e Napoli in programma domani sera. Il match andrà in scena a San Siro ed avrà un sapore molto particolare. A tal proposito, vista l’importanza della partita, la Lega Serie A ha scelto un arbitro esperto. Di seguito la designazione completa.

Milan-Napoli Martedì 29-10 ARBITRO: COLOMBO ASSISTENTI: BERTI-VECCHI IV: SOZZA VAR: MARINI AVAR: LA PENNA

La scelta della Lega Serie A è ricaduta su un arbitro esperto che saprà tenere a freno l’animo dei calciatori. Quest’ultimi, infatti, sentono la pressione per un match del genere e proveranno a dare tutto in campo. In queste situazioni, dovrà essere bravo anche il direttore di gara che avrà il compito di gestire l’intera situazione.

L’importanza della partita è ormai chiara, ancor più vista la posizione in classifica del Napoli. Quella dei partenopei, infatti, potrebbe essere una prima “fuga” verso lo Scudetto, ma ovviamente sarà necessario attendere i risultati delle cosiddette rivali. Antonio Conte, come già fatto sapere, non è interessato al risultato delle altre squadre ma continuerà a pensare ai propri ragazzi, e ancor più agli obiettivi del gruppo.