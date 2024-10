“Scudetto? Le favorite restano sempre…”: l’annuncio di Thiago Motta indispettisce i tifosi!

Thiago Motta ha parlato delle qualità dell’Inter e non solo. L’allenatore della Juventus ha aperto una parentesi anche sul Napoli di Antonio Conte.

Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida tra Napoli e Lecce. Gli azzurri scenderanno in campo al Maradona, ma nella giornata di domani tutta l’attenzione sarà focalizzata sul big match tra Inter e Juventus. Le due compagini hanno la possibilità di dare una svolta importante al campionato, anche se il risultato finale potrebbe favorire ancor più i partenopei.

Ad oggi, il Napoli occupa la prima posizione in classifica. L’obiettivo è allungare sulle inseguitrici, anche se la missione resta complessa. Le pretendenti per la vittoria finale son diverse, su tutte Juventus, Inter e Napoli. A tal proposito, anche Thiago Motta ha analizzato le qualità delle big, sottolineando tutta la forza dei partenopei e non solo.

Motta: “Napoli e Inter sono oggettivamente favorire per lo Scudetto”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto oggi in conferenza stampa analizzando le qualità di Inter e Napoli. Il tecnico ha aperto una parentesi importante sulle dirette rivali, in modo tale da avere una visione ancor più chiara. Di seguito le dichiarazioni del condottiero bianconero.