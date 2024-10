Napoli su Bonny, che goal di tacco dell’obiettivo di Manna

Il gioiellino del Parma continua a stupire, un goal da capogiro per l’obiettivo azzurro che rimane nei radar di Manna.

Il Napoli monitora il reparto attaccanti per cercare il miglior sostituto possibile a Romelu Lukaku, il belga sta facendo benissimo ma avrà bisogno di rifiatare prima o poi.

Gli azzurri già in estate hanno messo gli occhi su Ange Bonny, centravanti del Parma classe 2003 molto abile nello stretto. Per ora i gialloblu se lo godono e lui ripaga la fiducia dell’allenatore e della dirigenza. I tifosi sperano di poter tornare alla vittoria grazie alla sua splendida rete realizzata contro il Como di Fabregas.

Bonny porta in vantaggio il Parma, goal di tacco pazzesco

Ange Bonny ha portato in vantaggio il Parma con un clamoroso goal di tacco, gesto tecnico spettacolare per il francese che ha fatto andare in visibilio il pubblico ospite a Como. Da questo suo goal si spera per lui che il Parma possa tornare alla vittoria che manca dalla gara contro il Milan.

Il Napoli già in estate aveva chiesto informazioni per lui ma il Parma complice l’infortunio di Adrian Benedyczak l’ha ritenuto incedibile, ora incanta i suoi tifosi partita dopo partita. Difficile ipotizzare un affondo a gennaio per gli azzurri, più probabile un’offerta concreta nella prossima estate per Bonny.

Il primo tempo è terminato 1-1 , a segno per il Como un altro obiettivo del Napoli: Nico Paz.