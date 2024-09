Serie A, svelata una nuova funzione del VAR: esordirà in Juve-Napoli

Juventus – Napoli, insieme alle altre partite della quinta giornata del campionato di Serie A, vedrà una novità importante per quanto riguarda lo strumento del VAR.

Mancano meno di ventiquattrore al big match tra Juventus e Napoli, una sfida molto sentita dai tifosi partenopei e che potrà dare sicuramente indicazioni importanti per quanto concerne il campionato. La squadra di Antonio Conte ci arriva con ben tre vittorie di fila e un secondo posto in solitaria, a una lunghezza dalla sorpresa Udinese e a un punto in più rispetto a Inter, Juve e Torino.

Questa giornata di Serie A, cominciata con i due anticipi del venerdì (Cagliari-Empoli, con fischio d’inizio avvenuto alle ore 18:00, e Verona-Torino, in programma invece alle 20:45), avrà un significato anche legato allo strumento del VAR, dibattuto circa le sue modalità di utilizzo ma ormai prezioso e imprescindibile per evitare chiari ed evidenti errori. Dalla quinta giornata, infatti, i team arbitrali – compresi anche gli addetti VAR da Lissone – potranno contare su VAR Message, uno strumento che può rendere più immediata ed efficace la comunicazione tra il direttore di gara e i suoi assistenti. Ma, nello specifico, come cambierà l’operato degli arbitri con questo nuovo strumento, già provato nel finale della scorsa stagione? Scopriamolo insieme.

Notizie Serie A, arriva il VAR Message: di cosa si tratta

Il VAR Message è un ulteriore strumento di cui potranno avvalersi i direttori di gara, a partire dalla quinta giornata del campionato di Serie A. L’annuncio da parte della Lega di Serie A è arrivato in giornata e il tutto, ovviamente, sarà disponibile anche per il match tra Juventus e Napoli, in programma all’Allianz Stadium sabato 21 settembre alle ore 18:00.

VAR Message non è altro che un software che consentirà agli addetti di Video Operation Room (VOR) di inviare messaggi istantanei agli arbitri nel corso di una partita. Il direttore di gara riceverà, attraverso l’orologio del GOL / NO GOL, dei messaggi – predefiniti o scritti al momento – da parte della Video Operation Room di Lissone.

Tale iniziativa è volta a migliore la comunicazione tra le parti in causa nel corso del match, mantenendo così un canale diretto tra l’arbitro centrale e gli addetti di VOR nel modo più snello possibile.

La Lega di Serie A, inoltre, ha annunciato che VAR Message sarà disponibile anche per tutte le gare di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana.