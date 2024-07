Napoli-Kvara, ampia distanza per il rinnovo: parti al lavoro per trovare la quadra

Dopo aver effettuato diversi colpi in entrata il Napoli lavora per blindare il suo gioiello più lucente, Kvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli lavora non solo in entrata e in uscita ma anche per risolvere le questione interne più spinose, la società vuole accontentare Conte anche in queste richieste e ora una delle grane più complicate – risolta la questione Di Lorenzo – riguarda la stella georgiana Kvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli non ha mai adeguato il contratto del talento azzurro, nonostante il premio da MVP e il ruolo decisivo nell’annata dello scudetto. Non si dice, ma in molti lo pensano che anche questi motivi abbiano inciso nell’ultima traumatica annata e ora il Napoli vuole blindare e chiudere cosi le porte alle sirene francesi del PSG, che sogna Kvicha per il post Mbappe. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla distanza tra domanda e offerta per il giocatore.

Al momento sia il Napoli che l’entourage del giocatore sono fermi sulle proprie idee ed è difficile trovare l’accordo definitivo, con una distanza piuttosto ampia. Il giocatore chiede addirittura 8 milioni di euro all’anno per rinnovare, con tra l’altro l’utilizzo di una clausola rescissoria e praticamente c’è distanza sia sulle cifre che su questo ultimo particolare dettaglio.

Kvaratskhelia è intanto atteso a Castel di Sangro dove conoscerà Conte dal vivo e inizierà a prendere confidenza con il nuovo modulo. Il giocatore sarà uno degli uomini chiave nel 3-4-2-1 del tecnico azzurro.

Calciomercato Napoli, richieste molto alte di Kvaratskhelia

Il giocatore chiede un contratto da 8 milioni di euro mentre il Napoli non va oltre un ingaggio da 5 milioni di euro con bonus e stipendio progressivo fino ai 6,5-7 milioni di euro. Distanza abbastanza importante e le parti lavoreranno per provare a colmare questi numeri, non è semplice ma magari una clausola proverà a cambiare le cose, al momento non è semplice trovare un accordo.

Va precisato inoltre che – in ogni caso – il Napoli non venderà Kvaratskhelia, sul giocatore gli azzurri sono stati chiari fin da subito. Kvara e Di Lorenzo sono state le richieste principali di Conte e l’allenatore non vuole rinunciarvi per nessun motivo: la società ha chiarito che – se l’entourage tirerà troppo la corsa – il giocatore resterà con l’attuale contratto di 1.3 milioni annui. Di conseguenza non conviene a nessuno e per questo le prossime settimane serviranno per trovare la quadra.

Il rebus Kvaratskhelia e il suo rinnovo resta un piccolo problema in casa azzurra.