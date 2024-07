Calciomercato Napoli, colpo di scena Gaetano: la decisione a sorpresa di Conte

Il Napoli lavora sul futuro di Gianluca Gaetano. Le ultimissime novità sulla decisione di Antonio Conte durante il ritiro a Dimaro.

In casa Napoli è in corso una mini rivoluzione dopo la stagione molto deludente. Tra le file azzurre, c’è tanta voglia di rivincita dopo le grosse difficoltà. A tal proposito, la società ha deciso di ingaggiare Antonio Conte che avrà il compito di risollevare il morale del club. La missione non è affatto semplice, ma il tecnico porta con sé garanzie importanti che dovranno essere poi colmate sul mercato. La dirigenza si è già adoperata ed ha acquistato due difensori per riformare il reparto.

Oltre alle uscite, però, in casa Napoli si lavora anche alle cosiddette situazioni “delicate”. Non a caso, ci sono da risolvere diversi punti, come ad esempio quello legato a Gianluca Gaetano. Il giovane fantasista azzurro è attualmente impegnato nel ritiro a Dimaro, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in bilico. Nelle ultime ore, Antonio Conte avrebbe assunto una decisione importante che riguarda da molto vicino il classe 2000.

Calciomercato, Conte promuove Gaetano: possibile permanenza a Napoli

La situazione legata a Gianluca Gaetano resta da monitorare. Il calciatore azzurro è impegnato a Dimaro com il resto della squadra, ma sono ore cruciali per il suo futuro. Come riportato da “Il Mattino” il centrocampista potrebbe avere un posto nella squadra capitanata da Antonio Conte. Infatti, il neo allenatore è rimasto molto sorpreso dal classe 2000, e avrebbe deciso di tenerlo a Napoli per la nuova annata.

Si tratta di una scelta molto importante in prospettiva per il Napoli. Infatti, Gianluca Gaetano ha già dimostrato di essere pronto a fare la differenza, come avvenuta nella sua ultima esperienza a Cagliari. Il calciatore, fin dal primo momento, ha goduto della fiducia di Claudio Ranieri riuscendo ad essere spesso decisivo.

Infatti, sulle tracce del classe 2000 ci son diversi club di Serie A pronti all’investimento. Ciò nonostante, però, Antonio Conte avrebbe già deciso il futuro del giocatore e non intende modificare le proprie idee. Infatti, Gaetano potrà essere un validissimo sostituto in quel che è il centrocampo ideato dall’ex Juventus e Inter. La volontà è chiara: i giovani avranno un posto importante in squadra, e ancor più il talento azzurro che ha già dimostrato di poter essere una pedina importante.