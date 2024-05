Attacco a De Laurentiis, assurdo dal sindaco: “Meglio fallire ancora!”

La stagione di Serie B si è conclusa e il Bari deve evitare la retrocessione. Dopo le parole di De Laurentiis, è arrivata la risposta del sindaco barese.

Il presidente Aurelio De Laurentiis non può di certo essere soddisfatto della sue due squadre, Napoli e Bari. Gli azzurri hanno faticato tantissimo nel corso dell’anno, e con ogni probabilità non prenderanno parte a nessuna delle competizioni europee del prossimo anno. I biancorossi, invece, si sono resi protagonisti di una stagione pessima in Serie B: la squadra allenata da mister Federico Giampaolo deve superare i play-out per sperare di confermare la permanenza nel campionato cadetto il prossimo anno. A poco più di 24 ore dalla partita in cui i galletti si giocheranno tutto, il patron De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno discutere.

Nel corso di un intervento al Senato, il numero uno di Napoli e Bari, ha ribadito che non gli è stata data la possibilità di detenere due gruppi di calcio in campionati diversi, cosa che dovrebbe essere possibile perché lo fa il City Group. In seguito, ha precisato che, grazie a un suo intervento, questa cosa è stata limitata fino al 2028. Ha concluso poi ironicamente con una provocazione: cosa farà il Bari una volta che la famiglia De Laurentiis si sarà stancata e sarà uscita di scena nel 2028, se non viene modificata la legge? La risposta alla propria domanda è stata che sarà destinata a rimanere dov’è o a fallire, a meno che ci siano gruppi stranieri o italiani che possano intervenire poderosamente. A questo passaggio finale ha voluto rispondere il sindaco della città leccese.

Bari, il sindaco attacca Aurelio De Laurentiis e lo invita a cedere il club

Le parole di Aurelio De Laurentiis hanno mandato su tutte le furie il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che prontamente ha replicato:

Stavolta delle scuse non basteranno, a volte non si capisce se parli De Laurentiis o il suo imitatore Max Giusti. Noi tifosi baresi preferiamo fallire di nuovo piuttosto che essere umiliati da un proprietario che non ama la nostra squadra e la nostra città. Indipendentemente da come andrà la partita con la Ternana, ci aspettiamo che la Filmauro provveda a intavolare subito trattative serie per un passaggio di proprietà. Questa è l’unica via per uscire da una situazione ingestibile.

Un botta e risposta che non fa altro che alimentare una situazione già calda di suo, e ora i rapporti tra il sindaco Decaro e la famiglia De Laurentiis rischiano di incrinarsi in maniera irreversibile.

L’intera piazza barese è in protesta dopo la pessima stagione del Bari, che rischia la retrocessione in Serie C se domani non vincerà nella trasferta di Terni. Insomma, gettare nuova benzina sul fuoco di certo non aiuta.