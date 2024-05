Serie B, Bari ai playout: decretata anche la seconda neo promossa!

La stagione di Serie B si è ufficialmente conclusa e ha emanato i primi verdetti in attesa dei playoff e dei playout: Bari allo spareggio per evitare la retrocessione, mentre è stata decretata la seconda neo promossa.

La stagione del Napoli si sta avviando alla sua conclusione. Gli azzurri domani pomeriggio affronteranno il Bologna di Thiago Motta allo Stadio Maradona. Una partita, quella che attende gli uomini di Francesco Calzona, che ha poco valore per gli azzurri, ma tantissimo per i rossoblu.

I Felsinei, infatti, sono attualmente al 4° posto in classifica e con i tre punti si avvicinerebbero ulteriormente ad una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Il Napoli, invece, ha poco da chiedere a questo rush finale di stagione. Gli azzurri, infatti, sono fuori da qualsiasi discorso di qualificazione all’Europa che conta e resterebbe la magra consolazione della Conference League qualora dovesse esserci la qualificazione da nona in classifica.

Mentre la Serie A deve ancora vivere tre partite, la Serie B si è ufficialmente conclusa in attesa dei playoff e dei playout. Ci sono, ovviamente in primi verdetti.

Primi verdetti Serie B, il Bari è costretto ai playout: svelata la seconda neo promossa

Questa sera è andata in scena l’ultima giornata di Serie B che ovviamente ha portato con sé i primi verdetti di questa stagione.

Stagione che è totalmente da dimenticare per la famiglia De Laurentiis. Il Bari di Luigi, figlio di Aurelio, infatti, sarà costretto a giocarsi i playout contro la Ternana per restare in Serie B. Un risultato che, per certi versi, è anche positivo per il Bari che è riuscito ad ottenerlo solo grazie alla vittoria di questa sera contro il Brescia per 2-0. Quello dei playout, però, è uno scenario inspiegabile se si pensa che lo scorso anno i “Galletti” sono arrivati a 60 secondi dalla promozione in Serie A.

Gioia incontenibile, invece, per il Como di Cesc Fabregas. I lombardi, grazie al pareggio maturato al Sinigaglia contro il Cosenza e alla sconfitta del Venezia contro lo Spezia, sono matematicamente promossi in Serie A. Il Venezia, arrivato terzo, sarà dunque costretto a passare dai playoff per centrare la promozione nella massima categoria.

Un ultimo verdetto arriva anche per quel che riguarda le ultime posizioni della classifica. L’Ascoli, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pisa non riesce ad agguantare la zona playout ed è costretto alla retrocessione diretta in Serie C.