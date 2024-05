Calciomercato Napoli, affarone dal Manchester United: jolly per l’attacco!

Il Napoli studia i prossimi colpi da mettere a segno nella sessione estiva di mercato. Per l’attacco, nella giornata odierna, è apparso un nuovo nome intrigante

Il Napoli prepara la rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole mettersi alle spalle la stagione deludente disputata dai suoi ragazzi, motivo per il quale programma già il mercato della sessione estiva. Il patron azzurro sonda diversi terreni, l’obiettivo è trovare calciatori da cui ripartire, e ad incidere sulle scelte finali sarà anche il prossimo allenatore. Diversi calciatori molleranno la causa azzurra, come Piotr Zielinski, che dopo otto anni passati all’ombra del Vesuvio si vestirà di neroazzurro, e Victor Osimhen, desideroso di cimentarsi in nuove sfide. Nella giornata odierna è stato accostato agli azzurri un nome nuovo per l’attacco, che nella stagione attuale si è rilanciato dopo aver attraversato un periodo difficilissimo.

Napoli, De Laurentiis punta Mason Greenwood del Getafe per l’attacco

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo gli occhi sul talento dell’inglese Mason Greenwood, in prestito al Getafe dal Manchester Utd. La rifondazione della rosa sarà ampia, e la ricerca ai possibili futuri titolari azzurri ha portato all’interesse per il classe 2001:

Ci sono giocatori che sanno fare più di una cosa, sono moderni, hanno qualità nei piedi per infiammare il pubblico con le loro giocate. Mason Greenwood (22) è uno di questi. L’attaccante inglese ha ritrovato in Spagna la voglia di giocare a calcio. Da promessa del Manchester United a indesiderato, dopo che il club l’aveva messo fuori rosa in seguito alle accuse di violenze da parte della sua ex fidanzata. Prosciolto senza neanche mettere piede in tribunale, ha ritrovato al Getafe una nuova dimensione. È in prestito e a fine stagione tornerà allo United, che però vuole venderlo. Il Getafe vorrebbe tenerlo («resta al 90%» ha detto il presidente Torres), ma non può permetterselo se non in prestito. Lo sa bene il Napoli, a cui piace, ma anche la Juventus. Greenwood è l’attaccante che sa fare tutto, imprevedibile, anche geniale.

L’esplosione da predestinato con il Manchester Utd quando non era ancora diciottenne lasciava ben sperare per il futuro, poi l’arresto dopo la denuncia di stupro e violenza aggravata della fidanzata. In Spagna, al Getafe, Greenwood ha saputo rilanciarsi dopo un periodo terribile dal punto di vista mediatico.

Con gli azulones, in Liga, si è reso protagonista di 30 presenze, condite da 8 gol e 6 assist più altre 2 reti in Coppa del Re. Una stagione da doppia cifra giocando ovunque nel tridente d’attacco: a destra, al centro, qualche volta anche a sinistra. Per uno che è ambidestro, è un gioco da ragazzi, ribadisce il quotidiano. Il Napoli ci pensa, ma la concorrenza per l’inglese non manca.