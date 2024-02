Zielinski-Inter, svelato il retroscena: è successo stamattina

Piotr Zielinski, dopo ben 8 anni si separerà dal Napoli: il polacco è destinato all’Inter, con cui avrebbe già firmato.

Il Napoli si lecca le ferite, nella serata di ieri, è andato in scena l’ennesimo k.o stagionale, ancora una volta in uno scontro diretto, questa volta è stato il Milan ad avere la meglio sugli azzurri di Walter Mazzarri.

Dapprima il timoroso 3-5-1-1 visto già all’opera all’Olimpico, con una intenzione chiara di limitare i danni, un qualcosa a cui ormai da queste parti non eravamo più abituati a vedere, poi il buon secondo tempo, con la solita, triste costante stagionale: quella delle occasioni mancate.

Zielinski all’Inter, l’indiscrezione di mercato sul polacco

Tra i peggiori in campo Piotr Zielinski, ormai ai margini della rosa ed escluso dalla lista Champions per volere di Aurelio De Laurentiis. Nonostante ciò, almeno in campionato, l’ex Empoli continuerà a dare il proprio contributo, onorando il contratto in essere che lo lega al Napoli sino a giugno.

Le prestazioni del centrocampista, però, almeno da un paio di mesi, sono in netto calo, dando adito a spettri relativi a quell’accordo ormai formalizzato con l’Inter, che grazie alla astuzia di Beppe Marotta si è assicurato l’ennesimo talento a parametro zero. Calciomercato.com, nella giornata di quest’oggi, ha reso nota una nuova indiscrezione sul passaggio di Zielinski in nerazzurro.

Secondo il portale, il centrocampista campione d’Italia avrebbe svolto stamattina in gran segreto le visite con l’Inter, essendo ad oggi a tutti gli effetti virtualmente un giocatore dell’Inter, ancor più di Taremi, attaccante del Porto conteso dal Milan e la stessa Inter, che insieme a Zielinski si accaserà alla corte di Simone Inzaghi questa estate. Sempre secondo Calciomercato.com, il calciatore del Napoli firmerà con i nerazzurri un contratto di 3 anni, con un ingaggio da 4 milioni a stagione. Lo stipendio annuale di Zielinski, inoltre, corrisponderà alla commissione che il club lombardo verserà al procuratore del giocatore, motivo di disputa e rottura nella trattativa per il rinnovo con gli azzurri.

Insomma, la trasferta di Milano oltre al k.o con il Milan, che ha quasi estromesso il Napoli dalla lotta Champions, ha regalato anche la chiusura definitiva del rapporto tra Zielinski e la società partenopea. Una storia lunga, che probabilmente dopo una Coppa Italia, lo scudetto dello scorso anno e il rifiuto del polacco all’Arabia Saudita, avrebbe meritato un epilogo ben diverso.