Erede Osimhen, spunta l’idea dall’Altetico Madrid: la richiesta dei Colchoneros

Victor Osimhen lascerà Napoli, per sostituire il nigeriano, sarebbe spuntato nelle ultime ore un nome a sorpresa.

La cessione di Victor Osimhen rappresenta ad oggi certezza assoluta. Il nigeriano lascerà Napoli a fronte del pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto, una clausola che permetterà al Napoli di dar via alla rifondazione della squadra.

Premier League, PSG, forse anche la Spagna, sono tante le possibili destinazioni di Osimhen, seguito con particolare attenzione dai club più virtuosi di tutta Europa e disposti a spendere i 120 – 130 milioni fissati in sede contrattuale tra il calciatore ed Aurelio De Laurentiis al momento della firma.

Sostituto Osimhen, nome a sorpresa dalla Spagna: l’Atletico pone le proprie condizioni

Ma chi sostituirà il capocannoniere dello scudetto? Questa la domanda che molti tifosi partenopei oltre che addetti ai lavori si pongono. I nomi, ad oggi, sono sempre i soliti: Artem Dovbyk, Jonathan David e così via, nonostante ciò, potrebbe esserci qualche sorpresa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato italiano, la società partenopea avrebbe iniziato a visionare un attaccante della Liga spagnola. Si tratterebbe di Samu Omorodion, classe 2004 in forza al Deportivo Alaves, con cui ha messo a referto 9 goal in campionato, ma di proprietà dell’Atletico Madrid.

Sempre stando a quanto riportato da Di Marzio, i colchoneros avrebbero già posto le proprie condizioni in merito, informando il Napoli di valutare il ragazzo 40 milioni. Una cifra importante, ma sicuramente non impossibile e ampiamente nelle disponibilità del Napoli. Ad oggi, però, si tratterebbe di un sondaggio e non di una vera trattativa, vedremo come si svilupperà tale situazione nelle prossime settimane.