Sudakov e non solo, il Napoli piomba su una stellina del PSG

Il Napoli pianifica il mercato in vista dell’estate. Oltre al forte interesse per Sudakov, salgono le quotazioni di un centrocampista del Paris Saint Germain.

Il Napoli, reduce dal pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese, pianifica il da farsi in vista della sessione estiva di calciomercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis non è per nulla soddisfatto del rendimento dei suoi ragazzi, per questo motivo pensa a una rivoluzione totale. Tutti i reparti andranno ritoccati, e nessun calciatore ad oggi appare incedibile. Con le partenze certe di Osimhen, su cui è piombato anche il Chelsea, e Zielinski, promesso sposo dell’Inter a parametro zero, il patron azzurro è chiamato a compiere grandi investimenti. Tanti i profili sul taccuino della dirigenza partenopea, molti dei quali giovani e dalle grandi prospettive. Oltre all’interesse mai nascosto per Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, nelle ultime ore sono in ascesa le quotazioni di un promettente centrocampista del Paris Saint Germain.

Napoli, per il centrocampo idea Ugarte dal Paris Saint Germain

Nei piani del Napoli c’è l’obbiettivo di rifare il look al centrocampo. Con Zielinski che saluterà il prossimo giugno, insieme ai probabili addii di Diego Demme, Leander Dendoncker e Hamed Junior Traorè, per il presidente De Laurentiis si prospetta una spesa non da poco. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, oltre a Georgiy Sudakov dello Shakhtar, piace molto Manuel Ugarte del PSG:

Il Napoli tornerà alla carica con lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov, stellina ucraina di 21 anni, dopo il tentativo andato a vuoto a gennaio nonostante una super offerta da 40 milioni. Il talento è lui, mentre la forza ha le sembianze e i muscoli di Manu Koné, centrale del Borussia Mönchengladbach. E ancora: piace Manuel Ugarte, 23 anni, mediano uruguaiano del PSG abile a giocare anche nei due di centrocampo, arrivato a luglio ma protagonista di un rapporto non esattamente idilliaco con Luis Enrique. Anche la Juve ci ha pensato.

Manuel Ugarte, classe 2001, è un promettente mediano della nazionale uruguaiana. Dotato di grande fisicità e tecnica, può giocare sia in un centrocampo a due, sia come vertice basso del centrocampo a tre. È stato acquistato lo scorso luglio dalla squadra allenata da Luis Enrique per la cifra monstre di 60 milioni di euro, dai portoghesi dallo Sporting Lisbona.

In stagione, con i parigini, è sceso in campo in 35 occasioni, mettendo a referto 3 assist per i compagni. In nazionale, invece, ha preso parte a tutte le partite dell’Uruguay, a dimostrazione del fatto che in patria goda della fiducia totale da parte dell’ambiente. Al Napoli un calciatore del genere farebbe comodo, ma le cifre dell’eventuale operazione spaventano e non poco.