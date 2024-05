“ADL non è contento…”: la rivelazione sul presidente spiazza tutti

Colpiscono le dichiarazioni riguardo lo stato d’animo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: la rivelazione spiazza i tifosi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è in questi giorni al lavoro per programmare la prossima stagione. La missione è quella di ritornare a competere per obiettivi importanti dopo la disastrosa stagione corrente, che vede gli azzurri addirittura al decimo posto in campionato. Tanto passerà per la scelta del nuovo tecnico. Conte è il nome più chiacchierato, ma non bisogna escludere alternative come Gasperini, Pioli o Italiano.

Intanto sui social sono diventate virali le imitazioni di Max Giusti, che hanno come soggetto proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il comico romano è infatti tra gli ospiti fissi di Gialappa Show, spettacolo della Gialappa’s Band in onda su TV8 ogni mercoledì alle ore 21:30. Lo stesso Giusti però in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ci ha tenuto a precisare: “Non sono imitazioni, sono parodie…”.

De Laurentiis, l’imitazione di Max Giusti è virale: la reazione del patron

Tra i protagonisti degli sketch comici, oltre al presidente De Laurentiis, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che a quanto pare non ha nulla da ridire sulle parodie, anzi le ha accolte di buon umore. Max Giusti svela quindi un retroscena sul loro rapporto: “Lui diceva di me: ‘Mi suscita ilarità’. Mi ha fatto capire che, con rispetto, si può fare ironia anche sul calcio. Resta comunque che noi artisti non possiamo avere vincoli, la libertà è tutto”, le sue parole al quotidiano.

La reazione di De Laurentiis è invece piuttosto diversa. Secondo Max Giusti quella del presidente del Napoli è “La più bella parodia mai fatta”, ma il patron azzurro non l’ha accolta un granché bene: “Spero che anche lui possa gradire, mi è arrivata voce che non gli faccia piacerissimo, ma spero si ricreda“, sottolinea Giusti.

Il comico ha poi spiegato i motivi per i quali, secondo lui, la parodia di ADL ha riscontrato un tale successo: “Parliamo di un uomo che ha fatto la storia del cinema italiano. La prima volta che mi sono truccato da ADL ho capito che non potevo non farlo. Ha autorevolezza e autorità, si permette di trattare male pure i gialappi… Devo ammettere che c’è stato un riscontro enorme, non ho mai ricevuto complimenti così espliciti”. Staremo a vedere se ci sarà occasione per chiarire tra i due.