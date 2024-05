Ostigard, spuntano le foto sui social: avete visto dov’è andato?

Ostigard sui social immortala il week end da sogno dopo l’anticipo contro la Fiorentina: dove è stato il difensore centrale azzurro

Il Napoli di mister Calzona ha rimediato l’ennesimo risultato deludente di questa stagione. Il pareggio maturato al Franchi contro la Fiorentina non ha permesso agli azzurri di colmare il gap con i Viola, che mantengono quindi il vantaggio di due punti e una partita ancora da giocare contro l’Atalanta.

Per qualificarsi alla prossima Conference League serve una vera e propria impresa. La Fiorentina dovrebbe perdere le prossime due gare, il Napoli deve vincere contro il Lecce in casa, e al contempo il Torino non deve vincere all’ultima di campionato contro l’Atalanta.

Ai calciatori spetta dunque un’ultima settimana di intensi allenamenti, per mantenere viva la speranza di una qualificazione in Europa. Per tanti sarà anche l’ultima settimana con la maglia del Napoli, visto che in estate è attesa una vera e propria rivoluzione della rosa.

Contro il Lecce sarà l’ultima gara di Zielinski, che potrà salutare i suoi tifosi per ben otto anni. Probabilmente sarà l’ultima al Maradona anche per Osimhen. In dubbio per la prossima stagione anche tre quarti dei centrali difensivi, con il solo Rrahmani certo di un posto nella rosa 2024\25. Ecco quindi che Ostigard, non ancora certo del suo futuro a Napoli, ha approfittato del giorno libero per visitare Capri.

Ostigard a Capri in dolce compagnia: gli scatti social

Il difensore azzurro ha postato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti che lo raffigurano nella splendida isola dell’arcipelago campano. Questo è il periodo perfetto per visitare Capri, visto il minor affollamento rispetto ai mesi di giugno, luglio e agosto.

Ostigard ha passato questi ultimi giorni in compagnia della sua fidanzata, della quale al momento non è noto il nome. La ragazza, dai tratti prettamente nordici, è presente in una delle foto del difensore norvegese sui social, abbracciata ad Ostogard su una barca. Sullo sfondo lo splendido mare dell’isola di Capri.

Dunque, qualche ora di relax per Ostigard, prima di ricominciare ad allenarsi duramente in vista dell’ultimo appuntamento stagionale. Contro la Fiorentina ha avuto spazio dal primo minuto e ha fatto valere le sue ottime doti aree, non è da escludere che Calzona opti per questa scelta anche contro il Lecce. Dopo essersi ricaricato sotto il sole di Capri, il centrale azzurro non può che esser pronto.