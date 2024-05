Conference League, il nono posto in Serie A vale la qualificazione? L’UEFA fa chiarezza!

Il Napoli spera in un piazzamento europeo ad una sola giornata dal termine del campionato. Ecco le ultime dall’UEFA.

La stagione del Napoli è stata incredibilmente sottotono, motivo per il quale gli uomini di Francesco Calzona non hanno potuto competere ad alti livelli. Gli obiettivi iniziali della società sono svaniti dopo pochissimi mesi, perdendo così un piazzamento valevole per la prossima Champions League. L’attuale decimo posto in classifica, dopo la vittoria del Torino, rischia di far perdere agli azzurri l’ultimissimo posto valido per l’accesso alla Conference League. In caso di mancata qualificazione, ovviamente, il club partenopeo sarebbe costretto a fare i conti con delle grosse perdite economiche e non solo.

L’obiettivo della società resterà sempre uguale: rifondare il gruppo squadra. Come giusto che sia, però, un piazzamento in una competizione europea cambierebbe nettamente lo scenario. Allo stato attuale delle cose, il Napoli è alle spalle di Fiorentina e Torino, motivo per il quale il destino non è più nelle mani dei Campioni d’Italia uscenti. L’ultimo match contro il Lecce sarà cruciale per scoprire il destino dei partenopei, i quali saranno impegnati contro il Lecce al Maradona. La sentenza definitiva potrebbe però essere ribaltata dal risultato della Fiorentina nella finale di Conference League.

Serie A, la nona classifica approderà in Conference? La verità

Nelle ultime ore, sono circolate notizie importanti per quel che riguarda la Conference League. Infatti, esiste una possibilità che vede coinvolta la nona classificata in Serie A, la quale potrebbe accedere alla competizione. Nelle ultime ore, come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’UEFA ha provato a fare chiarezza sulla situazione analizzandola in modo concreto. Di seguito le ultime.

“C’è sempre quella luce pallidissima a tenere vive le ultime, flebilissime chimere napoletane: parola dell’Uefa. Con un chiarimento delle regole: la storia è complessa, articolata e strettamente connessa al destino della Fiorentina, ma nella migliore delle ipotesi possibili per le nostre squadre – e comprendendo Italiano e i suoi se leggendo volessero ricorrere a qualsiasi rito scaramantico immaginabile -, la vittoria in finale di Conference contro l’Olympiacos con annessa qualificazione all’Europa League, e il contemporaneo piazzamento in campionato all’ottavo posto, garantirebbero la qualificazione della nona classificata alla prossima edizione di Conference”.

La classifica attuale della Serie A non sorride al Napoli, ancor più dopo la mancata vittoria contro la Fiorentina. La situazione potrebbe cambiare in un solo caso: se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League e terminare il campionato all’ottavo posto, di conseguenza anche la nona parteciperà alla prossima edizione della competizione. Quindi, attualmente, l’ultimo posto potrebbero giocarselo Torino e Napoli.