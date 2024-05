Mercato Napoli, Manna già a lavoro: decisione a sorpresa su Anguissa!

In casa Napoli è pronta una vera e propria rivoluzione. Nelle ultime settimane, la società avrebbe deciso il futuro di Franck Zambo Anguissa.

Le difficoltà in casa Napoli sono molto evidenti, motivo per il quale la stagione in corso non ha rispettato le aspettative. Il futuro del club azzurro è in bilico, in quanto diversi calciatori potrebbero lasciare la causa partenopea. Il tutto dipenderà dalle possibili offerte che arriveranno a Castel Volturno, ma in modo particolare dalla volontà di Aurelio De Laurentiis. Alcuni protagonisti son già certi dell’addio, basti ripensare a Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Altri, invece, sono alle prese con situazioni delicate visti i contratti in scadenza nei prossimi mesi o anni.

La stagione dei rinnovi in casa Napoli non è ancora partita. Infatti, la società non ha ancora preso decisioni sul futuro dei calciatori visto che si attende prima il finale di stagione. Ovviamente, tanto dipenderà anche dalla posizione in classifica degli azzurri. L’attuale decimo posto lascia moltissimi dubbi, motivo per il quale bisognerà attendere prima la nomina del nuovo allenatore per riuscire a formare la rosa. Ciò nonostante, però, il presidente De Laurentiis starebbe valutando il futuro di alcuni protagonisti.

Anguissa-Napoli, possibile rinnovo in arrivo: le ultime

La storia d’amore tra Anguissa e il Napoli potrebbe continuare ancora per diversi anni. Nella stagione che ha portato allo scudetto, il camerunese è stato uno dei protagonisti indiscussi. Nell’annata in corso, però, la musica è stata ben diversa ma ovviamente le difficoltà sono estese all’intero gruppo squadra. Come riportato da “TuttoSport.com” la volontà della società sarebbe quella di continuare a puntare sul calciatore. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2025, ma potrebbe arrivare un prolungamento per blindare il centrocampista.

La decisione della società nasce dalla volontà di non indebolire troppo il centrocampo. Infatti, l’assenza di Zielinski lascerà un vuoto importante che con ogni probabilità sarà colmato nei prossimi mesi. A tal proposito, perdere anche una pedina cruciale come Franck Zambo Anguissa vorrebbe dire “ricostruire” la mediana. Ovviamente, ad incidere in modo importante sul futuro del calciatore sarà il nuovo allenatore. Quest’ultimo è ancora sconosciuto, ma appena approderà al Konami Training Center detterà le condizioni da rispettare per far sì che il Napoli torni immediatamente ad essere competitivo.