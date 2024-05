Cheddira ancora in gol, il Napoli gongola: ha raggiunto un record!

Un gol decisivo quello firmato da Cheddira contro il Monza: l’attaccante marocchino ha raggiunto un record importante.

Il Frosinone non può ancora dirsi matematicamente salvo, ma la squadra ciociara ha messo in cascina tre punti molto importante per raggiungere quest’obiettivo cosi importante. Dopo aver sudato per mesi e sofferto una parte di stagione davvero particolare, i ragazzi di Di Francesco hanno espugnato il campo del Monza con un successo di misura ma al tempo stesso decisivo.

Una vittoria per 0-1 che ha portato in casa gialloblu tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza e che, al tempo stesso, hanno firmato il dramma di un’altra squadra. Il Sassuolo, infatti, proprio grazie alla vittoria del Frosinone ed al contempo il pareggio dell’Empoli, è matematicamente in Serie B. Quella neroverde è la seconda compagine che scivola in cadetteria dopo la Salernitana.

A decidere la partita di Monza è stato un giocatore che da Napoli guardano con grande attenzione. Walid Cheddira ha firmato la rete della vittoria, diventando cosi il man of the match della partita. Omaggiato da tutta la squadra, l’attaccante di proprietà del Napoli ha raggiunto un importante traguardo.

Cheddira, il gol di oggi è un successo: raggiunto un record

In casa partenopea c’è chi non avrebbe dubbi a puntare ancora su Cheddira per il futuro, soprattutto considerando il percorso fatto dall’attaccante. Il gol di oggi ha rappresentato un risultato importante anche sotto il punto di vista personale e storico.

Quello col Monza è stato il 7^ gol stagionale per l’ex attaccante del Bari: grazie a questo, Cheddira è diventato il giocatore marocchino più prolifico nella storia della Serie A. Un dato ovviamente importante e che accende anche una spia in casa Napoli.

Che il club possa decidere di puntare su di lui in maniera concreta? Molto verrà svelato nei prossimi mesi, e di sicuro l’estate sarà rivelatoria. Cheddira tornerà dal prestito alla fine della stagione, e lì bisognerà capire cosa farà il club.

Le piste percorribili sono due: la permanenza a Napoli, magari come gregario, oppure un’altra esperienza in prestito, ovviamente ancora in Serie A. Un’altra ipotesi potrebbe rappresentare la ricerca di un’operazione da parte del Napoli per monetizzare un’ipotetica cessione dell’attaccante marocchino.