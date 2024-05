PSG o Chelsea? Osimhen non ha dubbi: svelata la sua decisione

In casa Napoli si lavora già al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro avrebbe svelato i propri piani per il futuro.

La stagione del Napoli non è stata esaltante, motivo per il quale non sono stati rispettati tutti gli obiettivi imposti dalla società. La qualificazione alla prossima Champions League appare ormai svanita, ancor più dopo l’ultimo pareggio interno contro la Roma. I Campioni d’Italia uscenti dovranno compiere un’impresa tutt’altro che facile per centrare un posto in Europa o Conference League. Ovviamente, il ritardo in classifica è netto e tra le file azzurre sono in corso dei “lavori” per individuare il motivo di tale rendimento. Quest’ultimo ha intaccato soprattutto i calciatori, i quali a distanza di un solo anno dallo Scudetto sono apparsi totalmente appagati. Aurelio De Laurentiis non è felice di ciò, motivo per il quale potrebbe esserci una mini rivoluzione.

Il presidente azzurro sa di dover intervenire sul mercato in entrata, ma prima vorrà assicurarsi qualche uscita importante. Tra queste c’è sicuramente Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dal Napoli. Negli ultimi mesi, è arrivato il rinnovo contrattuale che ha permesso alla società di inserire la clausola da ben 120 milioni di euro. Quindi, chi proverà ad acquistare il nigeriano dovrà prima soddisfare le richieste economiche della dirigenza. Nelle ultime ore, la situazione si sta smuovendo con ben due club sulle tracce dell’attaccante.

Mercato Napoli, Osimhen non ha dubbi sul futuro: la decisione

Diverse big europee starebbero pensando a Victor Osimhen in vista della prossima stagione. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” in pole position ci sarebbero PSG e Chelsea. I due club avrebbero avviato i primi contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’affare. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Su Osimben lavorano da tempo Psg e Chelsea: c’è una clausola tra i 120 e i 130 milioni di euro a indicare la strada più semplice per assicurarsi le prestazioni del nigeriano, ma oggi tutti i club interessati lavorano a una strategia diversa, magari per dilazionare il pagamento della clausola (vedi il Psg) o abbassare il cash con l’inserimento di contropartite. Quest’ultima, è la via che sembra aver scelto il Chelsea, che per tanti motivi potrebbe essere la meta preferita di Osimhen”.

Il PSG sembra avere un vantaggio importante, ma non il gradimento del nigeriano che spinge invece per la Premier League.

“Victor sogna da sempre la Premier e poi è cresciuto nel mito di Didier Drogba, che proprio con i Blues ha scritto pagine di storia, vincendo anche una Champions. Ma il Chelsea il prossimo anno non sarà nell’Europa più nobile, per questo le quotazioni del PSG sembrano in netto vantaggio. Però da Londra vogliono provare a ingolosire il Napoli e Osimhen: al nigeriano verrà proposto un contratto ben superiore agli attuali 10 milioni netti che percepisce in Italia, mentre ad Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare una proposta allettante con una base di 80 milioni cash, più il cartellino di Romelu Lukaku e un giovane. E a Londra ce ne sono di ragazzi scalpitanti e interessanti, pronti a emergere”.

La storia d’amore tra Victor Osimhen e il Napoli sembrerebbe ormai ai titoli di coda. Nelle prossime settimane, potrebbero intensificarsi i contatti con i club interessati in modo tale da concludere l’affare in tempi brevi. Con ogni probabilità, nella prossima stagione sarà presente un nuovo protagonista al centro dell’attacco.