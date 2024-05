“Bloccato dai senatori”: Napoli-Gasperini, spunta il retroscena

Nuovo allenatore, immutata la rosa dei candidati, svelato un retroscena a sorpresa sulla trattativa Napoli – Gasperini: tutti i dettagli

Sono giorni di intenso lavoro per la dirigenza del Napoli. Aurelio De Laurentiis, affiancato dal direttore sportivo in pectore Giovanni Manna, devono individuare l’allenatore giusto sul quale fondare il nuovo corso. La fallimentare stagione corrente induce la società ad effettuare per quest’estate un restyling quasi totale della rosa, serve quindi un allenatore che sappia compattare il nuovo gruppo, per tornare a lottare per obiettivi importanti.

Nella rosa di candidati alla panchina del Napoli c’è Antonio Conte, che è senza dubbio il nome con maggiore rilevanza a livello internazionale. Tuttavia non bisogna sottovalutare alternative come Italiano, Pioli e Gasperini, tutti allenatori con grande esperienza in Serie A. Le richieste economiche di Conte sono alte, ma non impossibili da soddisfare. Meno pretenziose invece le richieste di Gasperini, Pioli e Italiano.

Retroscena su Gasperini: ha già avuto contatti con gli azzurri

A svelare un clamoroso retroscena sulla scelta del nuovo allenatore è Ciro Venerato. In un articolo pubblicato su Rai News il giornalista spiega che non è la prima volta che i destini del Napoli e Gasperini sono vicini ad incontrarsi. La scorsa estate il tecnico non fu contattato direttamente da De Laurentiis, ma da persone vicine al club, e gli fu proposto di prendere il posto del dimissionario Spalletti al termine della scorsa stagione.

Lo scorso giugno Gasperini ha rigettato la proposta del Napoli. Il tecnico mostrò interesse, non dimostrando timore nel guidare la squadra dopo il trionfo di Spalletti, come accaduto ad esempio a Thiago Motta. Fu però il Napoli a tirarsi indietro. La causa fu il rigetto della piazza, non propensa all’ingaggio di Gasperini come nuovo allenatore, e il rifiuto di alcuni sentori della squadra a cambiare modulo, consapevoli che potesse rappresentare un grosso rischio.

Gasperini-Napoli, le ultime news sulla trattativa

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato Gian Piero Gasperini è l’allenatore scelto da De Laurentiis. L’allenatore italiano mercoledì si giocherà la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Una gara storica per l’Atalanta e per l’intero sistema calcio italiano. L’allenatore della Dea è apprezzato particolarmente per le sue capacità di valorizzare la rosa a disposizione.

Per avere un quadro più chiaro della situazione bisognerà però aspettare la fine del campionato e la fine dell’Europa League. A quel punto toccherà a Gasperini, che dovrà decidere se interrompere la sua lunga esperienza a Bergamo e abbracciare il nuovo progetto del Napoli, oppure continuare ad allenare l’Atalanta.