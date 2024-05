Panchina Napoli, novità su Italiano: intreccio tra tre club di Serie A

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista del prossimo anno. Italiano, tra i preferiti di De Laurentiis, è al centro di un intreccio con altri club di Serie A.

Nel corso degli ultimi mesi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorato per scegliere il miglior allenatore possibile in vista della prossima stagione. Il patron azzurro, sin qui, ha sondato diversi terreni: il nome altisonante è quello di Antonio Conte, che negli ultimi giorni pare essersi defilato in maniera definitiva, seguono poi le candidature di Stefano Pioli, in uscita dal Milan, Gian Piero Gasperini, che sta facendo un gran bene con l’Atalanta, e Vincenzo Italiano, pupillo del numero uno azzurro sin dai tempi dello Spezia. Proprio quest’ultimo, che con la Fiorentina è in lotta per la conquista della Conference League, nelle ultime ore pare essere finito al centro di un intreccio con altri due club di Serie A.

Napoli, Italiano piace anche a Torino e Bologna per la prossima stagione

Secondo quanto appreso dall’edizione odierna di Tuttosport, Vincenzo Italiano è al centro della contesa tra Napoli, Bologna e Torino. La società del presidente Urbano Cairo, nelle ultime settimane, pare si sia mossa in maniera concreta per convincere il tecnico della viola ad abbracciare la causa, identificato come successore ideale di Ivan Jurić, che a fine anno saluterà i granata.

Il d.s. Davide Vagnati ha incontrato Italiano nei giorni scorsi, sull’onda dei precedenti punti di contatto. Un vertice organizzato con la volontà di presentare un’offerta concreta sul tavolo, coerentemente con quanto noto da due mesi a questa parte. Vagnati, si legge sul quotidiano torinese, non vuole rischiare di dover coltivare qualche rimpianto a posteriori. Sa benissimo che è difficile e complicato arrivare a strappare il sì di Italiano. La risposta del mister di origini siciliane è stata, però, enigmatica. Più no che sì, quantomeno per il momento. Disponibilità data ai vertici granata, ma la posizione assunta dal tecnico è attendista.

Italiano si è detto interessato e stimolato dalla proposta del Torino, ma su di lui si muovono da tempo squadre più ambiziose ed appetibili al momento. Il Napoli, con De Laurentiis che vede il mister tra le alternative privilegiate, se non il primo della lista, e il Bologna, con Thiago Motta sempre più in orbita Juventus, dopo le parole di Massimiliano Allegri nel post partita contro la Roma che sanno d’addio. Il d.s. dei rossoblù, Giovanni Sartori, si è mosso con prepotenza su Italiano, e può offrirgli la guida di una squadra qualificata (quasi sicuramente) alla prossima Champions League.