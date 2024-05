Manna si libera dalla Juventus, svolta Napoli: sorpresa in arrivo dal presidente De Laurentiis?

Giovanni Manna sarà presto libero dal contratto che lo lega alla Juventus e potrà essere ufficializzato dal Napoli, spunta la possibile data.

Si costruisce il Napoli del futuro. Manca solo una gara al termine della stagione degli azzurri, che sarà ricordata come una delle peggiori da quando il presidente del club è Aurelio De Laurentiis. Nessuno l’avrebbe mai detto 12 mesi fa, ovvero quando la città era in festa e il Napoli era elogiato da tutto il mondo calcistico per l’impresa della vittoria dello scudetto dopo 33 anni di attesa.

Adesso tutto è cambiato, con la squadra fuori dalla zona di classifica alla qualificazione alle coppe europee e, addirittura, attualmente relegata alla decima posizione della graduatoria, dopo il sorpasso avvenuto per mano del Torino. Il presidente De Laurentiis è consapevole del fatto che per riavviare il progetto Napoli occorrerà operare una vera e propria rivoluzione in estate. Il tutto – a differenza di quanto accaduto nella scorsa stagione – sarà effettuato affidandosi a un management totalmente rinnovato. Quindi saluti a Mauro Meluso e benvenuto a Giovanni Manna, attualmente alla Juventus ma pronto a liberarsi per vestire i colori azzurri.

Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli, in tribuna al Maradona già contro il Lecce

L’arrivo del nuovo dirigente all’ombra del Vesuvio potrebbe arrivare molto più in fretta di quanto si pensa. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, Manna già in occasione di Napoli-Lecce, ultima giornata di campionato prevista al Maradona, potrebbe essere presente in tribuna al fianco di De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

E per l’ultima partita di stagione potrebbe esserci anche il nuovo ds in tribuna al fianco del presidente: domani Giovanni Manna dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla Juventus e nei giorni successivi il Napoli potrebbe ufficializzarne l’arrivo con un contratto quinquennale. In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato.

Dunque già nel corso della prossima settimana Giovanni Manna potrebbe essere liberato dal contratto che lo lega alla Juventus, così da avere il primo assaggio della sua prossima avventura nel corso della prossima (e ultima) giornata di Serie A allo stadio Maradona. L’annuncio ufficiale arriverà – presumibilmente – soltanto dopo il temine del campionato. Ciò non sta comunque impedendo al d.s. in pectore del Napoli di lavorare e avere contatti costanti con gli uomini mercato del club partenopeo.