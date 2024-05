Nuovo allenatore Napoli, svelato il preferito di De Laurentiis: quando arriverà la scelta!

Aurelio De Laurentiis ha deciso il prossimo allenatore del Napoli. Il patron azzurro avrebbe individuato l’obiettivo numero uno.

Sono ore calde in casa Napoli per il futuro del club. La dirigenza non è affatto soddisfatta della stagione che sta per concludersi, motivo per il quale ci sarà una mini rivoluzione. Quest’ultima andrà a “colpire” anche i calciatori, ma in primis sarà necessario individuare il nuovo allenatore. L’esperienza di Francesco Calzona si concluderà dopo l’ultimo match di campionato, ma la società sta valutando nuovi profili da diversi mesi. In primo piano, c’è Aurelio De Laurentiis, ormai pronto a regalare alla piazza un pezzo da novanta da cui ripartire.

A tal proposito, il presidente del Napoli starebbe provando a costruire un nuovo progetto. A distanza di un solo anno dallo Scudetto, la squadra ha dimostrato di non saper reagire alle difficoltà. In parte, la “colpa” è attribuibile anche ai diversi tecnici che hanno condotto il gruppo all’attuale decimo posto in classifica. Tra le file azzurre la parola chiave è “resettare”, in quanto il passato dovrà essere solo un punto di partenza per tornare a brillare nel futuro.

Allenatore Napoli, De Laurentiis ha scelto Gasperini: le ultime

In casa Napoli sono in corso le valutazioni legate al nuovo allenatore. La stagione sta ormai volgendo al termine e l’intera piazza attende con ansia il nome del nuovo condottiero. Quest’ultimo avrà il compito di riportare il club in alto, ma prima bisognerà “collaborare” a stretto contatto con il patron. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. L’allenatore italiano è reduce da ottime annate con l’Atalanta, diventando così un punto di riferimento per il calcio italiano e non solo. I contatti tra le parti ci sono già stati, ma prima bisognerà aspettare la fine del campionato e delle coppe.

Un altro aspetto da valutare sarà ovviamente la volontà del tecnico italiano. Quest’ultimo ha centrato l’ennesima qualificazione alla prossima Champions League, ma continua ad essere concentrato sul finale di stagione. Infatti, gli orobici sono attesi dalla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Infatti, ogni tipo di discorso è rimandato al termine della stagione anche se il tecnico italiano continua ad essere molto attratto dalla possibilità di sedere sulla panchina partenopea. Lo stesso allenatore, dopo la vittoria contro il Lecce ha ribadito che il futuro verrà analizzato solo ed esclusivamente al termine dell’annata.