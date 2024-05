Ultime calcio Napoli, De Laurentiis telefona a Italiano! Cosa gli ha detto

Il presidente De Laurentiis sta valutando tutte le possibili alternative per la panchina del Napoli. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Italiano con cui il patron azzurro ha parlato in prima persona.

Il Napoli si appresta a concludere il campionato con tanti dubbi. Uno su tutti, la scelta dell’allenatore che guiderà la rosa del prossimo anno. Tante le alternative calde del presidente De Laurentiis, che a breve sarà chiamato a prendere una decisione. Il sogno dei tifosi è Antonio Conte, ma la pista che porta al tecnico salentino si è raffreddata nelle ultime ore. Rimangono forti le candidature di Stefano Pioli, che a fine anno saluterà il Milan, e Gian Piero Gasperini, che ha un contratto in essere con l’Atalanta e difficilmente saluterà la Dea a fine stagione. C’è un allenatore che da tempo piace molto alla dirigenza azzurra: si tratta di Vincenzo Italiano. Con la Fiorentina si sta giocando l’accesso, per il secondo anno consecutivo, alla finale di Conference League. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra le parti, che hanno visto protagonista il patron azzurro in prima persona.

Napoli, De Laurentiis punta Italiano e lo chiama per complimentarsi dei risultati recenti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il presidente De Laurentiis è in stretto contatto con il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, con il quale si è complimentato negli ultimi giorni per la stagione disputata sin qui dalla viola:

Il nono posto dopo lo scudetto è però tutt’altra cosa e lo sa anche De Laurentiis, già al lavoro infatti per il futuro. Ma altrettanto importante è la scelta del nuovo tecnico, con l’altalena del casting che sta facendo risalire le quotazioni di Vincenzo Italiano. Il presidente lo stima e di recente gli ha fatto i complimenti per i risultati con la Fiorentina.

L’allenatore dei Gigliati, che recentemente ha placato le voci riguardanti il suo futuro per concentrare l’attenzione solamente sulle ultime partite della sua squadra, è da sempre un pallino del numero uno azzurro, sin dai tempi in cui allenava lo Spezia. Attualmente nei piani di De Laurentiis il tecnico della Fiorentina è meno defilato rispetto a qualche giorno fa.

Tutto però può cambiare rapidamente: il casting per il ruolo di allenatore del Napoli non sembra destinato a concludersi nelle prossime ore. La scelta dovrà essere gioco-forza la migliore possibile, per rilanciare prepotentemente le ambizioni degli ex campioni d’Italia.