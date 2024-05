Calciomercato Napoli, assalto a Greenwood: la cifra richiesta dal Manchester United!

Il Napoli lavora su diversi profili per rinforzare l’attacco. Negli ultimi giorni, è emerso il nome del giovane Mason Greenwood.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli sono già in corso le valutazioni in vista della prossima annata. I dubbi sono diversi, legati al nuovo allenatore e al tempo stesso anche agli interpreti che scenderanno in campo. Infatti, le prestazioni son state spesso sottotono, motivo per il quale tale atteggiamento non è passato di certo inosservato ad Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo starebbe studiando una mini rivoluzione, la quale con ogni probabilità colpirà molti calciatori importanti.

A tal proposito, uno dei reparti che potrebbe subire più modifiche è l’attacco. La zona offensiva ha faticato non poco nella stagione in corso, ed inoltre è ormai pronto a diventare orfano di Victor Osimhen. Quest’ultimo, ormai nelle mirino delle big, lascerà un vuoto importante che dovrà essere colmato tramite il mercato in entrata. Il compito spetta a Giovanni Manna, il quale diventerà il nuovo direttore sportivo dopo aver ufficializzato il proprio addio alla Juventus. Il neo dirigente dovrà lavorare su più fronti, ma intanto avrebbe già individuato un possibile obiettivo. Si tratta di Mason Greeenwood, protagonista assoluto con la maglia del Getafe in Liga.

Mercato Napoli, spunta Greenwood per l’attacco: occhio alla Juventus

In casa Napoli si lavora ininterrottamente alla prossima sessione di mercato. La necessità di puntellare la rosa è ormai evidente, motivo per il quale i dirigenti sono già al lavoro. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nelle ultime ore il nome di Mason Greenwood è stato accostato al club azzurro. Il calciatore di proprietà del Manchester United, dopo le vicende giudiziarie, veste attualmente la maglia del Getafe (prestito), ma il suo futuro non sembra ancora definito. Il club spagnolo vorrebbe raggiungere un nuovo accordo temporaneo, ma gli inglesi sono a caccia della cessione a titolo definitivo.

L’attaccante inglese è reduce da una stagione da assoluta protagonista con ben 11 gol al passivo. In Liga ha dato vita ad una sorta di rinascita, motivo per il quale il Manchester United spera di monetizzare con la sua cessione. Gli inglesi hanno già stabilito il prezzo del cartellino per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Infatti, Aurelio De Laurentiis dovrà sottoporsi ad uno sforzo importante per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Inoltre, l’esterno offensivo è anche nel mirino della Juventus di Cristiano Giuntoli.