Conte defilato, qual è la prima scelta per la panchina del Napoli

Il Napoli ha dato il via al casting per il ruolo di allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Conte si defila, mentre salgono le quotazioni di un esperto tecnico italiano.

Dopo l’ennesima prova incolore della stagione, che ha visto gli azzurri perdere i tre punti nel finale di partita della trasferta di Udine, il tema allenatore per la prossima stagione occupa per intero i pensieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Troppo poco quanto raccolto da mister Calzona, che suo malgrado non è riuscito ad invertire il trend negativo delle due precedenti guide tecniche di Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi. La squadra, svogliata e inconsistente, appare bisognosa di un cambiamento radicale. Tanti calciatori saluteranno, così come l’attuale tecnico: la rivoluzione totale è necessaria per regalare nuovo entusiasmo all’ambiente, svuotatosi dopo la stagione deludente degli ex campioni d’Italia. Antonio Conte, il sogno dei tifosi, continua a perdere appeal ogni giorno che passa, mentre salgono le quotazioni di un esperto tecnico italiano proveniente dalla Serie A.

Nuovo allenatore Napoli, salgono le quotazioni di Gasperini per la panchina del prossimo anno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini è in pole per allenare il Napoli il prossimo anno, sorpassando nelle gerarchie del patron azzurro Pioli, Italiano e Conte:

De Laurentiis sta progettando una ristrutturazione, Manna si sta avvicinando a grandi passi al suo nuovo ruolo, insieme hanno tanti elementi del puzzle azzurro da sistemare. A cominciare dal nuovo allenatore, la prima pietra del nuovo Napoli. Le riflessioni su Gasperini (in pole), Pioli e Italiano (principali inseguitori) vanno avanti senza soste, le percentuali di Conte ormai sono residuali. La scelta sarà anche filosofica: il Napoli è diventato bello con un calcio elegante, fatto di qualità e palleggio, è stato costruito con tanti giocatori funzionali al modulo. Una rivoluzione imporrebbe delle valutazioni attente: un calcio più fisico, più intenso, meno bailado, costringerebbe a un mercato più sostanzioso, mirato alle nuove esigenze. Le necessità, comunque, sono chiare a tutti da tempo: due difensori, un centrocampista e un attaccante le priorità.

Con Gasperini in panchina, il Napoli taglierebbe definitivamente i ponti con il recente passato a livello tattico. L’attuale tecnico dell’Atalanta è un integralista della difesa a tre, ciò significa che andrebbero riviste tutte le scelte di mercato in funzione di questo cambiamento, andando a prediligere l’acquisto di diversi centrali difensivi.

Le alternative al Gasp sono meno radicali in questo senso, con Stefano Pioli e Vincenzo Italiano che andrebbero a dare continuità al progetto tattico intrapreso da Luciano Spalletti. I tifosi del Napoli si augurano di conoscere il volto del nuovo allenatore al più presto, per dimenticare in fretta la debacle sportiva della stagione corrente e guardare con ottimismo al prossimo anno.