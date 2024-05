Pioli si avvicina al Napoli? Quello che ha detto non lascia dubbi

Stefano Pioli è uno degli allenatori accostati al Napoli per il prossimo anno, il tecnico parla del suo futuro dopo la partita del Milan.

Il Napoli sta per terminare la propria stagione. Manca solo una partita per chiudere il campionato 2023/24, quello che ha insignito i partenopei del titolo – poco edificante – di peggior squadra campione d’Italia in carica della storia del calcio italiano. Non solo, gli azzurri rischiano seriamente di restare fuori dalle coppe europee dopo 14 qualificazioni consecutive, essendo attualmente al decimo posto della classifica.

Una situazione paradossale, grottesca e che mai nessun tifoso, nemmeno nelle peggiori delle ipotesi, avrebbe immaginato. Così come il presidente De Laurentiis, che però è pronto a rilanciare il progetto Napoli. Per farlo bisognerà prima di tutto affidarsi a un nuovo allenatore, con vari contatti che sono stati avviati. Ma solo dalla prossima settimana, a campionato terminato, si affonderà il colpo in maniera definitiva.

Intervista a Pioli dopo Torino Milan

Tra i nomi accostati alla panchina azzurra c’è anche quello di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso per 3-1 dai rossoneri contro il Torino, dando anche qualche indizio sul suo futuro. Ecco quanto evidenziato:

Le sensazioni? Che la prossima sarà l’ultima di campionato, poi vedremo. Anche perché sono troppi mesi che si parla di questa cosa (il cambio di panchina al Milan, ndr) e la squadra è stata veramente brava. Non è semplice seguire un allenatore in questa situazione. Le emozioni le vivrò e poi vedremo. Ne parleremo a fine stagione. Io non ce l’ho con nessuno. Abbiamo portato a casa un buon campionato ed un’Europa deludente. Non ho appuntamenti con la società, ci siamo sempre trovati a fine stagioni.

A Stefano Pioli viene poi chiesto se avesse avuto già qualche contatto con un altro club, perentoria però la risposta dell’allenatore del Milan:

Io devo dire che non ho parlato con nessun’altra squadra. Quando e se finirà vedremo. Però ho troppo rispetto per questa società e per i suoi tifosi. Ho un anno di contratto ed arrivo da cinque anni belli ed intensi. Dopodiché valuterò cosa fare.

La verità sui contatti con il Napoli

Pioli smentisce qualsiasi tipo di contatto diretto. Eppure – stando a quanto appreso dal giornalista Pasquale Giacometti per SpazioNapoli.it – la dirigenza del Napoli nelle scorse settimane ha avuto contatti con chi cura la gestione di Stefano Pioli, ovvero il procuratore Gabriele Giuffrida. Anche in quel caso, però, le parti hanno deciso di riaggiornarsi al termine del campionato, ma l’interesse del Napoli per Pioli è già stato manifestato.