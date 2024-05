Rinnovo Kvaratskhelia, due club provano a inserirsi: cifre e clausola con il Napoli! I dettagli

Il Napoli prova a blindare Khvicha Kvaratskhelia in vista dei prossimi anni. Svelata la volontà del club azzurro.

In casa Napoli sono in corso valutazioni importanti per il futuro del club. In bilico ci sono diversi protagonisti, i quali non hanno reso al meglio durante la stagione in corso. L’annata è stata più difficile del previsto, ma il presidente De Laurentiis è pronto ad attuare una mini rivoluzione che colpirà anche i big. Infatti, a Castel Volturno non esistono calciatori incedibili e verrà ascoltata qualsiasi tipo di offerta nella prossima sessione di calciomercato.

La volontà di De Laurentiis è chiara: cancellare il passato. Quest’ultimo ha aperto una ferita importante per il club azzurro, il quale si ritrova al decimo posto in classifica a distanza di un solo anno dallo Scudetto. Nella prossima stagione, è ormai assicurato un’organigramma del tutto diverso, visto anche l’addio di alcuni calciatori. Tra questi, ci sarà sicuramente Victor Osimhen ormai destinato al grande salto in una big europea. L’addio del nigeriano potrebbe “compromettere” anche il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Infatti, il club non vorrà assolutamente privarsi dei due protagonisti in assoluto del tricolore. Non a caso, proprio l’esterno georgiano sarebbe stato individuato come l’uomo ideale da cui ripartire per il futuro.

Kvara-Napoli, dettagli importanti per il rinnovo: le ultime

La storia d’amore tra Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe continuare ancora a lungo. Il presidente De Laurentiis è desideroso di blindare l’esterno, anche se prima dovrà lottare contro l’assalto delle big europee. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono già stati avviati i contatti per il rinnovo. Al momento, il patron è molto tranquillo visto il contratto in scadenza nel 2027. Lo stesso entourage del calciatore ha dichiarato di non avere fretta nel concludere il nuovo affare, vista la volontà del classe 2001 di vestire ancora la maglia azzurra. Ciò nonostante, nelle ultime settimane sono emersi rumors importanti sul possibile interessamento del PSG. La società parigina avrebbe individuato Kvaratskhelia come l’uomo adatto per colmare il vuoto lasciato da Kylian Mbappe.

Kvaratskhelia, le cifre del rinnovo con il Napoli: spunta un’idea

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il futuro di Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe essere in condizioni nettamente migliori. Lo stipendio del calciatore è di attualmente 1.5 milioni di euro a stagione, ma il prolungamento potrebbe toccare addirittura i 5 milioni (richiesta dell’entourage). Il club azzurro si è spinto fino a 4 con diversi bonus individuali e non solo. Un aspetto fondamentale è il possibile inserimento di una clausola nel contratto dell’azzurro. Il tutto sarebbe necessario per assicurare una grossa somma al Napoli, proprio come succederà con Victor Osimhen nelle prossime settimane.