Simeone può davvero lasciare il Napoli, quanto chiede De Laurentiis per la cessione

Giovanni Simeone è sempre più vicino alla cessione. Diversi club sono sulle sue tracce, ecco quanto chiede De Laurentiis per l’attaccante del Napoli.

Il Napoli vuole cambiare pelle dopo la difficile stagione che sta per concludersi. Pochi alti e troppi bassi per gli ex campioni d’Italia che non sono riusciti ripetersi dopo l’annata trionfale del terzo scudetto, celebrata dal film “Sarò con Te“, da oggi disponibile in tutte le sale cinema italiane. Tanti gli addii che si consumeranno a fine stagione: nessun reparto sarà esente da modifiche, l’unico punto fermo ad oggi è Khvicha Kvaratskhelia, con cui De Laurentiis discute il rinnovo. In attacco pronti a salutare Victor Osimhen e Giovanni Simeone, quest’ultimo richiestissimo nelle ultime settimane da diversi club di Serie A, tra cui la Lazio. Il patron azzurro, nelle ultime ore, ha stabilito il prezzo del cartellino dell’attaccante classe ’95.

Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo del cartellino di Simeone a 20 milioni di euro

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Giovanni Simeone sarebbe vicino alla cessione, ed il presidente De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro, cifra pretenziosa data la stagione sottotono del bomber argentino:

Si chiude un’era bellissima, fatta di gol, trofei e un’amore reciproco straordinario con i tifosi. Ciro Immobile é pronto a lasciare la Lazio al termine della stagione, gli ultimi mesi passati più in panchina che in campo hanno portato il capitano a questa dolorosa decisione. Si apre la caccia al nuovo bomber da parte della Lazio. Il preferito di Tudor, non ci sono dubbi, sarebbe il Cholito Simeone: insieme hanno già fatto grandi cose al Verona quando l’attaccante argentino segnò ben 17 gol in campionato meritandosi la chiamata del Napoli. E proprio il club azzurro rappresenta il grande ostacolo per realizzare il desiderio di tornare a lavorare insieme perché la richiesta per il cartellino sarebbe vicina ai 20 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Lazio.

Simeone è una risorsa importantissima per il Napoli: lo scorso anno si è reso protagonista di reti pesantissime, spesso da subentrato, che hanno spinto gli azzurri verso la conquista del terzo scudetto. Nel corso della stagione corrente non ha trovato molto spazio, complice i tre cambi di panchina che hanno rimescolato le carte in tavola molteplici volte.

L’attuale tecnico del Napoli, Francesco Calzona, sembra non apprezzare particolarmente le qualità del numero 18 azzurro. Il cholito entra raramente in campo, e quando lo fa ha a disposizione in media 5 minuti, in cui è davvero difficile incidere. A giugno il matrimonio tra le parti potrebbe concludersi: alla società il compito di sostituire adeguatamente una pedina così importante nell’economia della rosa.