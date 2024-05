Meret manda un messaggio ai tifosi: cos’ha detto prima di Fiorentina-Napoli

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Fiorentina-Napoli, Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn: il portiere azzurro ha un messaggio per i tifosi.

Questa sera il Napoli scenderà in campo all’Artemio Franchi di Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’anticipo del venerdì della 37esima giornata di Serie A vedrà affrontarsi rispettivamente la nona e la decima forza del campionato, in quello che è uno scontro diretto per la qualificazione alla Conference League. I Viola hanno ancora una gara da recuperare contro l’Atalanta, che si giocherà a campionato finito. La distanza tra le due squadre è però di soli due punti.

La squadra di Calzona arriva alla gara con un cospicuo numero di assenze. Dalla lista dei convocati sono stati fatti fuori per infortunio Osimhen, alle prese con un fastidio muscolare, Gollini, anche lui out per infortunio muscolare, Zielisnki, che punta a recuperare per l’ultimo match in maglia azzurra al Maradona contro il Lecce e Mario Rui. Il tecnico dovrà fare a meno anche di capitan Di Lorenzo, che ha dato forfait poco prima dell’inizio del match a causa di una gastroenterite.

Le dichiarazioni

Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il pre partita del match. Il portiere azzurro ha voluto mandare un messaggio ai tifosi azzurri prima del match contro la Fiorentina.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

C’è una spiegazione a questa stagione?

“Difficile trovare una spiegazione. È un insieme di cose e di situazioni che si sono create. Non è facile per noi, per i tifosi, ma dobbiamo chiudere al meglio e ritrovare la vittoria in queste ultime due partite”.

Meret, dunque, non è riuscito a dare una spiegazione per quello che è successo in questa stagione all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri sono stati protagonisti di un crollo senza precedenti in questa stagione. La squadra di Calzona, infatti, terminerà la stagione con un primato negativo. Gli azzurri sono, infatti, la squadra campione d’Italia peggiore della storia. Di Lorenzo e compagni potranno arrivare al massimo a quota 57 punti, uno in meno della proiezione del Torino nella stagione ’49-’50, quella post strage di Superga.

Il portiere azzurro, comunque, ha compreso che una situazione di questo tipo è molto complicata anche per i tifosi azzurri che aspettano con ansia la fine del campionato. In estate, poi, sarà rivoluzione e il Napoli proverà a risorgere per tornare competitivo.