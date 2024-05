Presentazione film “Sarò con te”, Lombardo: “È la prima volta in Italia”, poi il retroscena su ADL e Spalletti

Il 4 maggio esordirà nella sale cinematografiche il film “Sarò con Te”. La produzione ripercorrerà la cavalcata trionfale del Napoli che portato alla vittoria dello scudetto.

La stagione passata del Napoli è entrata di diritto nella storia del club e non solo. Gli azzurri, capitanati da Luciano Spalletti son stati protagonisti in assoluto in Italia e in Europa. L’intera Serie A, è stata costretta ad assistere ad una cavalcata trionfale che non si vedeva da diversi anni nel massimo campionato italiano. La vittoria finale ha portato un entusiasmo irrefrenabile tra i tifosi azzurri, i quali aspettavano tale traguardo da ben trentatré anni.

Aurelio De Laurentiis conosce l’importanza del traguardo, motivo per il quale ha deciso di dar vita ad una proiezione cinematografica che farà il proprio esordio il prossimo 4 maggio. L’obiettivo del patron azzurro è quello di regalare nuovamente le grandi emozioni provate nel corso degli anni. Non a caso, saranno numerosissimi i tifosi che si recheranno al cinema per assistere nuovamente all’impresa partenopea.

Bosello: “Spalletti è diventato il protagonista assoluto del film”

In questi minuti, sta andando in scena la presentazione del film “Sarò con Te”, il quale ripercorrerà la stagione che ha portato alla vittoria dello scudetto da parte del Napoli. A tal proposito, il regista Andrea Bosello ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando lo sviluppo della produzione e non solo. Di seguito le sue parole.

“Questo non sarà un film fatto dal centro media della squadra. Il progetto è stato affidato a dei documentaristi, i quali hanno avuto la possibilità di entrare negli spogliatoi e non solo. La storia la conosciamo, sappiamo la fine, ma non è mai stata vista dentro questo punto di vista. Ci sono momenti che vedrete per la prima volta, volti inediti ed ovviamente ci riferiamo anche a Luciano Spalletti, il quale è diventato l’assoluto protagonista. L’altra grande parte chiave di questo film è ovviamente la città. A Napoli esiste un’anima collettiva molto forte. Ci sono tanti calciatori che hanno il tempismo dell’attore, basti ripensare ad Osimhen, Kvaratskhelia, Elmas e tanti altri. Per la creazione di questo film ci sono state circa 80 persone impegnate nelle interviste e non solo” Il mister in alcuni momenti voleva essere da solo con la squadra. In questo modo, faceva capire al gruppo squadra che aveva il controllo di questa situazione. Sono stato cacciato varie volte dallo spogliatoio”.

Il protagonista l’avete visto in Spalletti, invece l’antagonista chi è stato?

“Il Napoli ha vinto uno scudetto facilmente. L’antagonista l’abbiamo trovato in alcuni momenti del campionato, quando la squadra ha dovuto arrendersi alla sconfitta. Il presidente non è stato assolutamente un’antagonista, ma è proprio da lui che inizia la storia. Piano piano siamo entrati nello spogliatoio ed abbiamo trovato i punti di vista giusti per riuscire a raccontare quest’impresa”.

Grazie ad un estratto del film è stato possibile ascoltare alcune parole di Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Io sono venuto a Napoli per provare a fare qualcosa di straordinario, che restasse nel cuore dei napoletani, si è lottato per questo sin dal primo momento senza mai accontentarci. Il mio covo era Castel Volturno, per questo ho comprato un divanetto”.

Dopodiché, sono state presentate alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che saranno presente nel film. Ecco le sue parole.