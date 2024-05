Rinnovo Kvaratskhelia, incontrato l’agente: proposta a sorpresa del Napoli

Il rinnovo contrattuale di Kvaratskhelia sta diventando tema di punta in casa Napoli. L’incontro tra la società e l’agente potrebbe presto portare a nuovi scenari.

Sono giorni caldi in casa Napoli. Diverse questioni tengono banco: in primis la situazione allenatore, con il presidente De Laurentiis che ancora non ha deciso a chi affidare la guida tecnica della rosa del prossimo anno. In secondo luogo, il rinnovo contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia. La stella georgiana, nonostante gli alti e bassi, è riuscito a confermare le cifre importanti dello scorso anno, rendendosi protagonista di 10 gol e 8 assist nelle 31 apparizioni in Serie A.

In seguito alla difficile stagione dei suoi, il patron azzurro ha deciso di rivoluzionare la rosa. Tanti saranno gli addii, alcuni dei quali già ufficiali, come quello di Piotr Zielinski, a parametro zero, e Victor Osimhen, che saluterà a fronte del pagamento della clausola di 130 milioni di euro. Pochi i punti saldi da cui ripartire, uno dei quali è rappresentato dal 77 azzurro. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità che riguardano la situazione contrattuale dell’esterno.

Napoli, per Kvaratskhelia pronto un super rinnovo stile Osimhen

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un super rinnovo contrattuale a Khvicha Kvaratskhelia, andando a replicare quanto fatto lo scorso anno con Victor Osimhen:

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi domande, offerte e richieste: nei giorni scorsi, precisamente nei pressi della partita con la Roma, è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara L’incontro, dicevamo. Concluso con un risultato di questo tipo: aggiorniamoci presto. E così sarà. Non è arrivata ancora la firma, e dunque l’intesa su ogni aspetto, ma il nuovo appuntamento conferma che le parti stanno lavorando e hanno intenzione di continuare a farlo. Sul tavolo, al di là dell’incremento dell’ingaggio, anche la possibilità di inserire una clausola stile Osimhen. Tutte opzioni al vaglio che nel corso della prossima riunione dovranno portare a ulteriori sviluppi. Per il momento Jugeli ha lasciato Napoli con una serie di punti fermi, acquisiti e rilanciati, e con il quadro sicuramente più chiaro: le parti si rivedranno presto. Entro la fine di maggio: l’obiettivo è definire prima dell’Europeo. E dell’inizio della ricostruzione.

Questo scenario rappresenta una tutela doppia: per il Napoli, che in caso di un’altra stagione negativa, potrebbe vendere il suo gioiellino ad una cifra importante, per Kvara, invece, si tratterebbe di una via di fuga percorribile in qualsiasi momento.

Seguiranno incontri tra l’agente del calciatore e la dirigenza che chiariranno la questione nel giro di poche settimane, nel mentre i tifosi del partenopei aspettano e… sperano.