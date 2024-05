“Entrare in Europa non è un problema?”: Calzona risponde ad ADL, avete sentito?

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona è intervenuto prima dell’inizio di Fiorentina-Napoli e ha risposto al presidente De Laurentiis

Alle ore 20:45 è fissato il calcio d’inizio di Fiorentina-Napoli, anticipo della 37esima giornata di Serie A. Le due squadre in lotta per un posto in Conference League si affrontano in uno scontro diretto decisivo. La Fiorentina ha da recuperare ancora la gara contro l’Atalanta e quindi quello contro il Napoli non è uno scontro da dentro o fuori, per gli azzurri invece Firenze è forse l’ultima fermata per cogliere il treno Europa.

Calzona, che ha più volte ribadito di voler chiudere al meglio la breve parentesi azzurra, dovrà fare i conti con le assenze di Osimhen, Gollini, Mario Rui e Zielinski. Assente anche Di Lorenzo, colpito da una gastroenterite acuta a pochi istanti dall’inizio del match. Cinque assenze di cui quattro potenziali titolari costringono il tecnico a rimaneggiare la formazione iniziale. Al centro dell’attacco ci sarà infatti Raspadori, che prende il posto di Osimhen. Spazio dal primo minuto anche per Cajuste ed Olivera.

Le dichiarazioni di Calzona prima di Fiorentina-Napoli

Intervenuto ai microfoni di DAZN, durante la trasmissione del consueto pre partita, Calzona ha toccato più temi. Di seguito le sue dichiarazioni: