Rrahmani sblocca il match, la reazione dei tifosi della Fiorentina fa discutere: cos’è successo

Napoli-Fiorentina, Rrahmani mette a segno la rete del vantaggio del Napoli, è 1-0 al Franchi: la reazione dei tifosi della Fiorentina

La gara del Franchi è stata sbloccata dal Napoli grazie al gol di Rrahmani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al minuto 8. Il kosvaro, questa sera con la fascia da capitano al braccio, a causa dell’assenza di Di Lorenzo, fermato da una gastroenterite prima dell’inizio del match, ha messo a segno la seconda rete stagionale. Lo scontro diretto per la Conference League si è stato sin da subito indirizzato verso gli azzurri, che però pochi minuti dopo hanno subito il ribaltone ad opera di Biraghi e Nzola. All’intervallo si va sul risultato di 2-1 in favore della Fiorentina.

Al Franchi gli spalti sono gremiti. In città si vuole caricare la squadra toscana in vista della finale di Conference contro l’Olympiakos – molto importante l’esito anche in ottica qualificazione europea per il Napoli – , ma c’è anche la volontà di centrare la qualificazione attraverso la classifica del campionato qualora non dovesse andare bene l’atto finale di Atene.

Fiorentina-Napoli la sblocca Rrahmani: la reazione dello stadio

Come prevedibile il tifo Viola non ha preso bene la rete del Napoli. Dalla Curva Fiesole si è alzato infatti il coro: “Noi non siamo napoletani”. Ovviamente con accezione negativa.

Frequente anche l’intonazione di “Chi non salta è napoletano”. Infine non è mancato anche “Vesuvio lavali col fuoco”, Non è la prima volta che i tifosi Viola si rendono protagonisti di episodi del genere. Quest’anno, a novembre 2023, la curva Fiesole ha ricevuto una squalifica di un turno dopo aver intonato cori di discriminazione razziale, durante la partita contro la Juventus, nei confronti di Vlahovic e Kean.

Si è consumato dunque l’ennesimo evento di discriminazione territoriale nei confronti di Napoli e dei napoletani. Evento che – purtroppo – accade troppo spesso sui campi di Serie A e al quale non si è ancora trovato rimedio. Staremo a vedere se nei prossimi giorni la FIGC prenderà provvedimenti, come alle volte è accaduto.