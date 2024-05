Fiorentina-Napoli, spunta lo striscione dei tifosi azzurri: la frase è fortissima!

Dopo pochi minuti dal calcio d’inizio di Fiorentina-Napoli, i tifosi azzurri mostrano il loro disappunto per una stagione fallimentare: striscione durissimo.

Il match tra Fiorentina e Napoli è iniziato da pochissimi minuti, ma l’approccio degli uomini di Francesco Calzona è stato completamente diverso rispetto alla gara contro il Bologna. Gli azzurri hanno l’obbligo di vincere per tenere viva la flebile speranza di centrare la qualificazione in Conference League per la prossima stagione.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, gli azzurri sono riusciti a passare in vantaggio all’Artemio Franchi di Firenze. La rete è di Amir Rrahmani che salta più in alto di tutti e deposita alle spalle di Terracciano.

Oltre al gol, però, il Napoli ha dimostrato di essere ben presente in campo. Gli uomini di Calzona, infatti, stanno recuperando molti palloni in fase offensiva e stanno creando diversi problemi alla retroguardia della Fiorentina. Le occasioni più limpide per raddoppiare sono capitate sui piedi di Cajuste e Kvaratskhelia, che però hanno colpito male a pochi metri dalla porta difesa da Terracciano.

Nonostante il buon inizio di partita da parte del Napoli, i tifosi azzurri hanno esposto uno striscione durissimo: la colpa, ovviamente, è di una stagione completamente fallimentare e da dimenticare.

Fiorentina-Napoli, striscione durissimo dei tifosi azzurri

Nelle ultime giornate di campionato, i tifosi del Napoli hanno dato vita a tantissime proteste nei confronti della società e dei giocatori azzurri.

Molto spesso, infatti, i tifosi del Napoli stanno rimanendo in silenzio nei primi quindici minuti di gara. Questa volta, invece, hanno esposto uno striscione durissimo nei confronti della squadra e della società partenopea.

Lo striscione recita: “Solo gli ultras vincono sempre”. Un messaggio chiarissimo da parte dei tifosi azzurri che non sono assolutamente soddisfatti di quanto hanno visto in questa stagione.

La scelta di Aurelio De Laurentiis di procedere con una grande rivoluzione in estate, potrebbe essere, dunque, quella più corretta. Dopo una stagione di questo tipo, nonostante la grande gratitudine per la vittoria dello scorso anno, pare che il rapporto tra squadra e tifosi si sia logorato in maniera definitiva.

Rilanciarsi con nuovi interpreti, dunque, potrebbe essere fondamentale per il Napoli che l’anno prossimo dovrà necessariamente rinascere. Gli azzurri non possono, infatti, permettersi un’altra stagione di questo tipo e soprattutto non possono rischiare di rimanere esclusi nuovamente dalle competizioni europee.