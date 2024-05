LIVE – Fiorentina-Napoli, quante novità di Calzona: c’è un assente a sorpresa

Fiorentina-Napoli, uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi.

La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un’annata drammatica a cui hanno poco da chiedere nelle ultime due gare da giocare. La sconfitta contro il Bologna ha certificato la mancata qualificazione alla prossima Europa League. Agli azzurri resta un flebile speranza per la qualificazione in Conference League, ma hanno bisogno di una vittoria questa sera contro la Fiorentina.

Il match del Franchi sarà un vero e proprio scontro diretto. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, ma la Viola ha un match da recuperare contro l’Atalanta. In caso di vittoria questa sera, gli azzurri potrebbero riaprire il discorso qualificazione ad un match dal termine del campionato. La Conference League sarebbe un buon paracadute per il Napoli dopo una stagione fallimentare, anche se De Laurentiis non si “strapperebbe i capelli” in caso di manca qualificazione ad una competizione europea dopo 14 anni.

Serie A, le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli

Ormai tutto è pronto per il calcio d’inizio del match e resta da capire solo come scenderanno in campo le squadre di Calzona e Italiano. Pochi istanti fa, però, sono state comunicate le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina.

Di seguito gli undici titolari delle due compagini:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milankovic, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona

Sorpresa in casa Napoli con Giovanni Di Lorenzo che non sarà del match. Al suo posto ci sarà Pasquale Mazzocchi che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Per il capitano si tratta di un’assenza forzata a causa di una gastroenterite acuta. L’unica incognita per Calzona era quella relativa al sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, è alle prese con un nuovo infortunio muscolare che non gli ha permesso di essere arruolabile per il match di questa sera e rischia di tenerlo fuori anche per l’ultima partita di campionato con il Lecce. Per Osimhen, dunque, la stagione potrebbe essere finita anticipatamente, così come la sua esperienza in azzurro. Per sostituirlo contro la Fiorentina, Calzona ha scelto di optare per Giovanni Simeone che ha vinto il ballottaggio con Giacomo Raspadori.

Fiorentina-Napoli, il LIVE del match

Di seguito, invece, la diretta testuale del match tra Fiorentina e Napoli: